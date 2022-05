K*RVE PEVAČICAMA UZIMAJU HLEB! Zorica Marković o PROSTITUCIJI NA ESTRADI, progovorila i o zdravstvenim PROBLEMIMA!

Da je život pun izazova, nedavno se uverila i Zorica Marković, koja je početkom godine bila hitno hospitalizovana zbog srčanih tegoba. Pevačica je sada otkrila kako se oseća nakon terapije, a potom je i žestoko oplela po pojedinim kolegama koje su se sladile njenim teškim stanjem.

Osim licemerstva, Zorica je oštro prokomentarisala i elitnu prostituciju koja je sve zastupljenija na estradi, te nije štedela reči za pevačice koje se bave najstarijim zanatom.

foto: Printscreen/Pink

- Hvala bogu, nakon terapije se mnogo bolje osećam, vraćam se svakodnevnim aktivnostima i nemam tegobe. Helikobakerija je zeznuta stvar, drago mi je što sam uspela da je se rešim na vreme - rekla je najpre Zorica, koja je potom otkrila ko ju je od kolega zvao u teškim trenucima.

- Prijateljstva na estradi su jako retka, čast izuzecima, ali većina su licemeri. Postoje meni bliski i dragi ljudi s kojima imam dobre odnose i koje jako poštujem, oni su me zvali i raspitivali se za moje stanje. Međutim, mnogo je više onih koji mi se smeju u lice, a zapravo bi mi je*ali majku. Neki zlikovci su čak i likovali misleći da sam životno ugrožena, takvi mi ne trebaju ni u poseti ni u životu. Svesna sam da mnogima smetam zbog toga što sam iskrena i ne libim se da komentarišem nijednu temu, zato i jesu na oprezu sa mnom, znaju šta sve znam o njima i plaše se da ne progovorim - iskrena je bila Markovićeva, koja nije štedela reči ni za koleginice koje se bave najstarijim zanatom.

- Prostitucija na estradi je uzela maha. U moje vreme nije bilo takvih uslužnih delatnosti, ali je bilo mnogo švaleracije. Tada je bilo normalno da pevačice imaju ljubavnike, a pevači ljubavnice. Uglavnom su bračne partnere varali s kolegama i to je bila javna tajna. Meni je bilo bitno da nikada ne ukaljam svoj obraz, zbog toga sam išla težim putem, to me je dosta koštalo, ali ne kajem se - rekla je Zorica, i dodala:

foto: Printscreen/Pink

- Danas prostitutke uzimaju hleb pevačicama. Pre svega, većina njih ne ume da peva, oslanjaju se samo na izgled, i mnogo su uspešnije od kvalitetnijih pevačica koje ne žele da prodaju svoje telo za novac. Ja nemam želudac za takve stvari, to je jedan od razloga što sam se povukla. Nažalost, sve je manje brakova iz ljubavi, uglavnom se gleda korist i to je tužna istina. Činjenica je da su nam prostitutke pred nosem, i kad se još malo pročešlja, otkriće se mnoge - zaključila je Zorica za Alo!.

Od sina sam dobila automobil Zorica Marković će uskoro napuniti 63 godine, a sada je pevačica za Alo! otkrila da joj sin već kupio rođendanski poklon. - Ne mogu još uvek da dođem sebi, sin mi je za rođendan kupio automobil. Kada sam to videla, pila sam lekove za smirenje. Ponosna sam što sam odgajila tako divne ljude, celog života sam nastojala da ne obrukam svoje sinove, a sada oni to meni vraćaju - rekla je emotivno pevačica.

Uskoro otvaram novu kafanu Zorica je istakla da je zbog zdravstvenog stanja i epidemioloških mera koje su donedavno bile na snazi pauzirala s poslovnim projektima. - Zbog situacije s kovidom, a kasnije i svog zdravstvenog stanja, stopirala sam posao na neko vreme. Imam sjajne ponude, ako sve bude kako treba, uskoro ću otvoriti novu kafanu u kojoj će biti najbolji provod u Beogradu - rekla je ona.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Alo

