DEJAN UDARIO NA HUSA! BLJUVOTINE IZ BRAKA SE OTKRIVAJU: Neka kaže zbog čega ne razgovara sa ćerkom i sinovima, OTEO JE PLAC! VIDEO

Dejan i Dalila Dragojević proveli su noć svađajući se i ponovo pred milionima gledalaca otkrili prljavštine iz svog braka, a potom su se dotakli i porodica.

Dejan je potpuno "izgoreo" kada mu je novinar postavio pitanje vezano za Dalilinog oca Husa Mujića, pa je oštro udario po bivšem tastu, prema kome je sve vreme gajio simpatije.

Kako reaguješ na komentar Husa Mujića, 'šta si zapravo uradio bolje od Dalile', rekao je kako se stalno vraćaš na Dalilinu prošlost, a ne gledaš Aleksandrinu?

- A i on se upetljao u medije! Au, pa sad ćemo po i njemu malo jače i oštrije! Iver ne pada daleko od klada! Neka sebi nađe devojku, pa nek napravi sebi još jednu ovakvu! Ima sada da budem 'Nusret' ima da ih cepkam sve pa - pa - pa - govorio je Dejan.

- Na*ebao si, Mungose! Veruj mi da si na*ebao! Dobila sam sada snagu kada sam čula da mi je otac živ i zdrav! Sad ćeš da vidiš! - zapretila je Dalila.

- Moj otac je više puta govorio 'majka je jedna, idi kod svoje majke'... Mama ti je bila bolesna, zašto nisi išao da je vidiš? - pitala je Dalila.

- Rekao mi je tata da je bolje - odgovorio je Dejan.

- Ovaj čovek nije otišao da vidi bolesnu majku! Ovaj čovek je prodao svoju porodicu svojom voljom, mi smo ga terali da ide! Imamo treću sezonu pa možemo sve da vratimo! Sada sam prezadovoljna i jako ću se boriti do kraja! - rekla je Dragojevićka.

- Kako bi mu Dejane ti sada lično odgovorio?

- Ovo je smeće htelo da me ukanali, govorio je da sam prostituka! - pričala je Dalila.

- Neka on prvo prezentuje svoje čeljade, pa onda neka spominje Aleksandru. Uključio se Huso u medije, ali sada ću ga ja još više uključiti - dodao je Dragojević.

- Neka budem najveća sirotinja, ali nikada nisam dala na svog oca. Nikada nisam dozvolila da mi otac bude žedan, gladan... Isti Goran Dragojević, kada je video da svom ocu perem noge i ribam pete, pa je rekao 'kada ću ja ovo da doživim od Suzane?' - govorila je Dalila.

- Neka kaže Huso zašto ne priča sa najstarijom ćerkom? Neka kaže zašto sinovi ne razgovaraju sa njim? - istakao je Dejan.

- Ovo smeće laže, on je upoznao moju braću! Kad je kupio novi auto, došao je kod nas pa je to Dejan komentarisao i provocirao - govorila je Dalila.

- Šta misliš o čoveku koji nije govorio sa sinovima? Šta misliš o čoveku koji nikada nije upoznao unuče? - smejao se Dragojević.

- Isti taj Arafat, njen brat, hteo je da se oglasi za medije i mene je zvao... On je prekinuo kontakt sa Husom, verujem da se on oglašava. On je čak snimio video gde je rekao da mu Huso nije ostavio ništa ali da on ima svoje malo... Ima njih mnogo i niko ne razgovara - govorio je Dragojević.

- Crkni, ne možeš mi ništa, raspadni se! Meni se otac javio! - urlala je Dalila.

- Da, moj brat se jeste naljutio kada nije dobio plac, smatrao je da ne može da se da plac samo meni nego da treba da se podeli. Zvao me je i rekao je da ako već pravim kuću, treba da mu dam deo novca i isplatim njegov deo placa. Nisam još to vratila, ali sam mislila kada izađem odavde - izjavila je Dragojevićka.

- To je ona onda 'otela' za vas dvoje?

- Nije ona otela nego Huso - odgovorio je Dejan.

- Ma Darko, moja braća žive u Beču, njih ne zanima Bosna. Oni dolaze samo da vide mog oca ili kod suprugine familije... Moj otac je kupio taj plac, tu su bile dve neke ruševime... Moj stariji brat je poslao 4 hiljade eura i pomogao mu je da kupi taj plac... To je dugo tu stajalo, a onda je moj otac kada sam bila sa njim, pitao zašto bi mi kupovali plac kad imamo ovaj... - govorila je Dalila.

