PEVAČICA PROGOVORILA O KRIMINALNIM RADNJAMA DALILINE MAJKE: Radila je sa nedozvoljenim supstancima, to je ISITINA! Neću da LAŽEM!

Voditelj je razgovarao je u šiša baru sa Irmom Sejranić. Njih dvoje pričali su o gorućim temama, pogotovo o sukobima koje su imali Dalila i Dejan Dragojević.

- Ti znaš Dalilu, duže nego mi. Šta je od svega istina? - pitao je Darko Tanasijević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve što sam rekla za njenu majku bila sam u pravu. Ona je i sama priznala za abortus koji sam joj spominjala na početku. Bile smo u konfliktu, imala sam razloge da iznesem te stvari. Što se tiče njene majke i kriminala to je istina, radila je sa nedozvoljenim supstancima. Ona saliva stravu i zato verovatno Dejan nije ušao u stan. Majka joj je igrala aparate, to je istina i neću da lažem. Gadi mi se Dalila, gadi mi se i Dejan, oni su isti. Krpa našla zakrpu. Oni su se spojili po traumama i disfunkcionalnim porodicama. Moralo je da se zna šta će sa paricom i ko će da klima glavom. Njemu je odgovarala njena dominacija. Oni su meni isti, sa ove perspektive idealni su jedan za drugog - rekla je ona.

- Je l' istina što je Dejan rekao da su iz Dalile isterivali đavola?

- Verujem. Sama Dalila je rekla da je otac držao kafane. Sad kad su se orkenuli stvarima i počeli da forsirjau veru, svaka propagira isto. Koliko znam kad se uči ta rukija počenš da plačeš i bacaš se, pričaš nešto, a šta je Dalila pričala, to ne znam - objašnjavala je Irma.

- Ona je komentarisala odnos Dalile Dragojević i Anđela Rankovića.

- Dalila se iskompleksirala što je majka neće. Šta joj je dostupno, to joj nije interesantno. Ona voli da pati na taj način. Oni su se našli. Kad je ušao odmah sam rekla šta se dešava, a ja sam primetila. On priča ono što njegova porodica hoće da čuje, a on je nešto drugo. On je zaljubljen, malo pre se prepucavaju sa pesmama i smeje se. Ne zna čovek šta da pomisli. Zašto ne uđe onda u vezu? Počinje nešto što ona smatra da je ljubav. Ona je donja jer je neprihvaćena od njegove majke. Njoj odgovara Anđelo, jer je popustljiv, savetička priča joj puni ego - pričala je Sejranićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako ti se čine Mina i Mateja? Kako komentariešeš kako se nosi Anđela u toj priči? - upitao je Darko Tanasijević.

- Anđela je top, druži se. Mina i Mateja su se baš zaljubili. Ona je postala ljubomorna. Sanja je tu, Mateja je njoj uvek bio simpatičan. Vidim da funkcionišu odlično. Oni imaju moj blagoslov - rekla je Irma.

- Meni je Zola jako drag, volela bih da se družim i pričam sa njim. Miljana je sinoć lupila Bebicu jer je pričao sa Marijanom, za stolom je opet tako reagovala. Miljana ovo radi iz kompleksa, pokušala je da vidi da li je to to, što je bilo pre Bebice sa Zolom. Oni se vervoatno smeju, Zola je njoj posvetio pažnju - komentarisala je Irma odnos Miljane i Bebice.

- Misliš da Zola opet želi da se okoristi u nju? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne znam, mislim da želi da joj pomogne. Ja mislim da je korak ka Zoli odlučila da napravi zbog kompleksa prema meni. Ona voli Bebicu. Ona je odjednom sa Nevenom dobra i napdaju me za stolom. Imaju problem kad sam ja u pitnaju, možda nešto osete. Nisam komunicirala sa Zolom, ali ne mogu da ćutim. Mogu da ćutim kad me on samo čačkla. Ja sam sigurna da Bebica oseti. Ona mu prilazi i opravdanje je da joj je žao Bebice - pričala je ona.

Kurir.rs/M.M.

