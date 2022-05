REKLA SAM DEJANU DA LI SAM PROSTITUKA! Dragojevićeva devojka progovorila o bavljenju najstarijim zanatom, MUK U ZADRUZI! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić, devojka Dejana Dragojevića, imala je priliku da odgovara na pitanja publike.

- Danas u radiju kažeš, kako te je poremetila Dija, da li i njega treba da poremete tvoje reči onda? - glasilo je pitanje.

- Ništa. Da, ja stalno slušam i rasprave i svađe. Ja sam u prostoru gde se nalazi on i njegova bivša žena. Sto teorija mi mi se vrti po glavi - rekla je Aleks.

- Možda i on ima sumnju ali je stao uz tebe - dodaje voditeljka Šopić.

- Ne može on da sumnja u mene jer on zna sve o meni. Da li sam prostitutka ili ne. Sve sam mu rekla. On je jači u rasporavi od mene. Tako da je normalno da reaguje tako i da joj tako odgovori - rekla je Aleks.

- Ja njoj sve verujem, ja ću da je odbranim svaki put kada je neko dira. Ja bih voleo da nam bude puštena psema: Jedno te isto. Ja ne znam šta više da radim, da se vrtim kao pirueta. Ne znam šta bih rekao, ja joj i zamerim. Pogotovo kada osetiš da neko može da te poremeti - rekao je Dejan.

- Dejan i ja smo ovde ispred pričali, Aleks pomuti mozak svako ko joj nešto kaže. Sve je to njena sumnja koju ima prema Dejanu. Dejan je osoba koja je inteligentna jako i kvarna. Aleks se zaljubila i zato sumnja. Dejan je kvaran kao šupalj zub. Ja tek sada kada vidim neke stavri, ja umirem od smeha. Alesk, mora da odagna te sumnje ili da izađe iz veze. Ako će ona jednoj Diji da veruje, onda ne znam šta da kažem. Ja sam prestao sa njom da pričam o tim stavrima. On isto može da kaže da su i nju optuživali za prostituciju - iznosio je Marko Đedović.

