DALILA NAPRAVILA KARAMBOL DEJANU I ALEKSANDRI: Dragojevićka udarila u slabu tačku: Ona je takva, očigledno je POSESIVNA! (VIDEO)

Na video klipu u Zadruzi prikazana je svađa Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića. Voditelj je reč dao Aleksandri:

- Nisam želela da slušam neke stavri i onda je on rekao da neće kod bazena - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Pink

- Je l' ti gledaš u Dejana ili on u tebe? - upitao je Milan.

- Ne. Ja ne gledam u njega i ne gledam da li on mene gleda. Ali sada u hodu, da ja nekog gledam, ne. Meni je jako glupo kada neko kaže tako nešto, ovo ej zajednički prsotor. Dejan jako dobro zna da prostudira neku osobu. Može i on da uradi da je isprovocira. Takava je kakva jeste, očigledno posesivna. Kod mene je sve transparentno - rekla je Dalila.

- Drugačije bi bilo da ja to radim namerno. Ona ima glupavo dobacivanje. Drugo, izašli smo napolje da se sunčamo. Sedimo na travi, spržimo se. Ja joj kažem da idemo kod bazena i ona kaže da ja to hoću namerno. Šta ja treba? Da izađem iz kluba kada krene neka pesma. Kad god se posvađamo, ondmah je na bazenu - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Onda mu ja kažem: Ajde, idemo. I ja volim da plivamo u bazenu. On napravi takvu facu da se ja tako ponašam. Ja mu samo tražim da me ne klulira, lagano te u mozak neko je*e. Ako mu kažem posle da idemo kod bazena, da idemo ovamo, da idemo tamo. Ja ne smatram da će doći do njihovog pomirenja. Ja ne mogu da rastumačim nekoga. On zna da sam ja takva, njemu su ljudi ovde pričali kakva sam ja - dodaje Aleks.

- Ja treba da joj napravim pravilnik i onda da joj pričam svako jutro da između mene i Dalile ništa neće biti - rekao je Dejan.

- Ja ne bih podnela da je neko sa mnom a da gaji emocije prema drugoj osobi - rekla je Aleks.

- Ona treba da vodi računa o sebi da zna šta kaže. Bazen je problem kao, a ovo nije problem. Njihova veza sve više liči na to, ko nije kriv. Ti trebaš da ga osvojiš. Slušaj, ja da sam on, rekao bih ti: Mrš u pi*u materinu. Šta ćeš bre ti sa njim?! Ti ga prozivaš četiri meseca. On te branio sinoć kada su te napadali. Devojko draga, on te branio od Dije. Pokušaj da misliš da te voli i da si mu draga, ajde pokušaj to. Kakve su ti misli, takav ti je život. Ovo je klasika rijalitija. U spoljnom svetu, ne bi primetila ništa od ovoga - dodao je Lepi Mića.

- Prvo ljudi ustanu da kažu da je on to rekao, da je to zbog toga, pa onda ustanu i kažu da ja nisam normalna - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Pink

- Ona jedva čeka da neko kaže, da bi ga napala! Tebi je sve problem! To je rijaliti - rekao je Mića.

- Trajni problem je sumnja. Do poslednjeg dana će Aleks i dalje sumnjati. Dejan je, da ga otvorimo, ne bi znali. To je trajni problem i nema šanse da se to reši. Oni zavše problem sa maju ili tuš-kabinom, Njima samo ejdno pitanje treba da postaviš i sve se zna - dodaje Đedović.

- Ja sam joj rekao da nema poente cela naša veza. Zato joj odgovarju komentari protiv mene, jer joj je lakše da se nakači. A kada idu protiv nje, ona samo sedne i napući se. Šta ja da radim, ovo je svaki dan. Ja da hoću da radim bilo šta, ne bih je ne zvao - rekao je Dejan.

- On zna da se ja trudim da ne obraćam pažnju na neke stavri ovde. Stvarno se trudim. On je mene upoznao u dušu. Mi ovako sedimo, i on mene pita: Šta ti je? I onda ja kažem da mi nije ništa i onda on navaljuje i onda ja sve iznesem - govori Aleks.

- On ne želi da se priča o našem odnosu, ne želi klipove, ne želi ništa i onda me pita stalno šta mi je. Onda mi on dribla mozak. Možda ja upoznam nekog ruskog milionera, i odem da me hlade tamo palmama - rekla je Aleks.

- Ja joj kažem da ima samo osam nedleja do kraja, ja joj kažem da smanjimo pritisak i onda ona kaže da nije to to, da me ne gleda istim očima - dodao je on.

- Možda će on mene da ostavi, možda ću i ja njega da ostavim, videćemo - rekla je Aleks.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!