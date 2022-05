DRAGOJEVIĆ SE GUŠI: Isplivao snimak pred rijaliti svadbu sa Aleksandrom, Dejanu nije dobro, drži se za GRUDI! (VIDEO)

Zadrugar Dejan Dragojević oženio se Aleksandrom Nikolić u "Zadruzi", a niko nije primetio trenutak pred venčanje kada Dejanu nije bilo dobro.

Oni su prvu bračnu noć proveli u posebnoj prostoriji, daleko od ostalih zadrugara, a Deki se požalio da ga hvata anksioznost.

- Ako ćeš iskreno, hvata me anksioznost. Gušim se - rekao je Dejan, držeći se za grudi.

- Majke ti? Zašto? - pitala ga je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Fali mi prostora, ne mogu ni da jedem. Sve bih ovo menjao da sam sada na Bebicinom mestu i da kuliram, kao on. Majke mi, hvata me gušenje. Tebi ne fali prostora? - odgovorio joj je on.

- Ne - bila je začuđena Nikolićeva.

- Sa tobom nešto nije u redu. Moramo da porazgovaramo posebno - rekao je Dragojević.

Kurir.rs/K.Đ.

