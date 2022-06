IZBAČENI ŠA PROGLASIO NOVOG VOĐU RIJALITIJA: Svima poželeo sreću, ali je ova OPASNICA sad GLAVNA! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša izabrao novog vođu koji će nedelju dana boraviti u hotelu "Zadruga".

On je zadrugarima poslao pismo koje je pročitala Sandra Rešić. Vođa će ove nedelje biti Mina Vrbaški.

foto: Printscreen Zadruga

- Velika ljubav za sve, držite se, neka pobedi najbolji. Vođa je moja Minka - pročitala je Sandra.

foto: Printscreen Zadruga

Inače, Ša je progovorio o bivšoj ljubavi Tari Simov kada je napustio imanje.

- Nema potrebe, svako ide svojim putem i to je to. Nisam mogao da verujem da ću doći sebi, ali sada mislim da sam pobednik, i zadovoljan sam baš kakav sam bio. Po mom mišljenju Gruja je sebe totalno izgubio, ja sam pokušao da ga osvestim, ali nisam uspeo iako su se drugi smejali. Anđela se pokazala baš super i ona je kompeltna osoba i drži sebe na svoj nivo - pričao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:07 Dara Bubamara u prvi plan stavila silikone