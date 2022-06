ZNAM DA MI LJUDI NE VERUJU JER SAM KRILA, ALI JA NJU VOLIM! MC Aleks ogolila dušu o odnosu sa Matorom: Napravila sam porodici HAOS

MC Aleks razgovarala je sa Drvetom Mudrosti o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

Naime, Aleks je priznala da li vidi sebe u vezi sa Matorom nakon "Zadruge 5".

- Mislim da ovo Jovani nije dovoljno. Njeno ponašanje od sinoć kada sam joj najavila razgovor o celom našem odnosu, njeno ponašanje je bilo katastrofalno. Nekako mi je njen nastup i njeno ponašanje mi govori da će ispasti neki skandal i svađa. Mislim da veruje ona meni, ali smatram da je ona mene lagala da ona mene razume, ja smatram da me ne razume - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja znam da meni ljudi neće verovati kada budem pričala sa njom. Ja nju jesam zavolela i vezala sam se za nju, i posvetila sam se tom odnosu čitav period mog boravka tu. Sve sam bazirala ka njoj, i da je volim, volim je...To znam... Ali da li je volim u smislu emotivnog partnera ne znam. Ja sam htela sve da ostavim mimo kamera i da vidim da li je to iskreno i da li je to prava ljubav, ali ona meni to nije verovala.. Meni je to trebalo jer bih ja razgovarala sa svojom majkom i rekla joj kako stvari stoje, a onda krenula da se borim za taj odnos. Jovani je bilo drago kada sam ja priznala to, iako je znala da je u mojoj porodici haos. Ne znam što je onako reagovala sinoć, ali videćemo. Stigla nam je torta od podrške i ja im se zahvaljujem, sve je divno, a kako će se stvari na dalje odvijati ne znam, ali mislim da neće biti lako - pričala je Aleks na ivici suza.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mene muče stvari koje su napolju, jer znam da nije trebalo sve ovo ovako uraditi. Idem sve vreme iz greške u grešku. Uvek stavljam ljude ispred sebe. Moram da se menjam, imam 31 godinu, treba mi promena, treba da radim na sebi - rekla je Aleks.

