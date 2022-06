NISAM NAJČASNIJA I DEVOJKA ZA OZBILJNO, NEMAM NI STALAN POSAO: Aleksandra konačno otkrila šta je muči, Dejan je brani (VIDEO)

Prvi klip koji su zadrugari pogledali tokom emisije je jedna od rasprava Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, gde govore o svom odnosu, a on daje sve od sebe da je uveri u svoju ljubav.

Voditelj je dao reč Aleksandri Nikolić.

- Više nemam prava nikome ništa da kažem, toliko sam se ponizila. Više puta mi je govorio da nemamo perspektivu, ja sam se svađala zbog tog njegovog 'ja' a ne 'mi', ali više ne želim da budem bolesnica. Ne želim više da vučem nikoga za rukav... Objasnio mi je da ne isključuje mene iz svog života, već smatra da mora da izgradi prvo sebe. Milane, verujem, kada bih realno razmišljala, logično je i da me ne prihvate posle svega što sam uradila. Ne smatram da ni jedna normalna porodica ne bi želela ovakvu snajku. Moram da ponovim, ono moje ponašanje nije bilo kako treba... - govorila je Aleksandra.

- Iz ove perspektive, sada ispada da sam ja bio u pravu kada sam govorio da ne treba da srljamo. Sada smo došli do situacije da joj je navodno svejedno... Nikada nije bio problem nije b ilo to što onba kaže 'mi', uvek sam nas gledao kao jedno. Uvek se postavlja to pitanje 'šta ćemo napolju'? A ja ne mogu ništa da garantujem, ne znam da li ću kada izađem i otvorim vrata od kuće, baba da me se seti uopšte - rekao je Dejan.

- Zamisli da joj je obećavao kule i gradove, šta bi bilo? Mogao je to da uradi i da ona bude mirna kao bubica! Pošteno mi je sve što joj je rekao, mnogo bolje za njihov odnos. Ne znaju šta nosi dan ša nosi noć, ne ide to tako lako kako ona misli - dodao je Miki.

- To je generalni problem rijalitija, misle da za mesec dana treba da se zavole, za dva meseca beba, za dva meseca brak, pa onda razvod... - nastavio je Dragojević.

- Aleksandru definitivno nešto muči - dodao je voditelj.

- Muči je to šta će biti napolju - rekao je Dejan.

- Nisam neka najfinija devojka, najčasnija i najmoralnija devojka, nemam ni stalan posao... Nisam devojka za nešto ozbiljno, tako me ljudi doživljavaju. Smatram da sam se svojski trudila koliko sam mogla - izjavila je Nikolićeva.

- Jeste se trudila, to moram da priznam - prekinuo je Dragojević.

- Počela sam da kuvam da spremam, ali imam ružnu prošlost. Nisam ja ni kreten ni retard, jasno mi je kako svi gledaju... - govorila je Aleksandra.

