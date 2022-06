ŠOK ODLUKA! Dino je njega postavio za vođu, niko to nije očekivao! POMRSIĆE IM KONCE

Dino Dizdarević sinoć je odlukom publike zauvek napustio Zadrugu, a danas su zadrugari saznali koga je postavio za novog vođu. U svom oproštajnom pismu, Dino je istakao da je zavoleo mnoge cimere, a odabir vođe iznenadio je mnoge.

- Dragi zadrugari, hvala vam na svemu, volim vas jako. Vođa je Mateja - napisao je on.

Podsetimo, pošto je izbačen iz Zadruge, dao je svoj sud o tome.

- Ja bih voleo da Deki pobedi, to sam rekao na intervjuu. On je meni favorit. Oni su dobri ovih par dana, Aleks i on, nema ona te teorije zavere. Njoj kad je dosadno, napravi svađu neku. Juče je baš Dejan rekao da se posle dužeg vremena nisu posvađali posle "Pitanja novinara". Dejan ima pozitivnu nervozu, a Dalila negativnu. Dejan ima želju da pobedi - istakao je Dino.

foto: Printscreen/Zadruga

kurir.rs

Bonus video:

00:06 Luna Đogani vratila se u teretanu