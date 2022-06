ONI SU SERIJSKE UBICE Zbog Osmakčića, baka Regina u STRAHU: Njegovoj bivšoj devojci su napravili haos u 8. MESECU TRUDNOĆE

Baba Viktorije Mitrović Regina priznaje da strahuje za život svoje unuke, ali i ostatka svoje porodice nakon što je porodica Osmakčić lažirala smrt člana porodice.

- Strašno je da Viktorija rizikuje svoj život samo da bi rodila Markovo dete. Ništa ne bi bilo strašno oko trudnoće da se Viki i Marko vole, ali ovako je pitanje šta će dalje da se dešava. Ona hoće da zadrži dete, ali ja joj to nikako ne bih preporučila. Plašim se za njen život, za njenu ćerkicu i sve nas. Ceo Balkan zna šta je Osmakčić radio bivšim devojkama, kako se ponašao, pa zamislite šta bi sve nama uradio kada bismo ga sada napali ili kad bi ona rodila dete protiv njegove volje. Nije mi se sviđalo što je Viki sa njim čim je sve to krenulo. Znala sam šta će da se desi čim je počela da se zbližava sa njim. Marko je izmislio da mu je otac umro samo da bi pobegao od istine. Oboje su svesno ušli u vezu, shvatao je da ona može da bude u drugom stanju i ne znam otkud sada čuđenje. Gledala sam kako se tuku, ona mora da se skloni od njega. Odmah na početku sam shvatila da je on monstrum i da će iz cele priče samo da ispadnu problemi. On je nju bacao u jezero, psovao joj je dete i majku, familiju. Javno je govorio da neće da prihvati dete. On dečko govori da mu je otac Franjo jači od Hitlera, pa zamislite onda na šta su sve spremni. Meni nije svejedno, Vikitorija jeste uradila šta je uradila, ali unuka mi je i volim je. Ne spavam noćima, strajuhemo svi jer su u pitanju serijske ubice! Oni ako su spremni da izmisle nečiju smrt, šta onda mogu meni slaboj da urade. Strahujemo da može nekoga da pošalje da nam svašta uradi. Neće sigurno on da dođe na adresu. Moje dete i ja smo sami tokom dana, komšije gledaju svoja posla, osećamo se nezaštićeno. Dok komšije čuju da je mene neko napao Markov otac može da me ubije 10 puta! Može da uđe kako stigne - govori Regina i dodaje:

- Ja neću da budem ubica, ali Viktorija mora da zna da je u ovoj situaciji najbolje da abortira. Mene mogu da ubiju, ali ona mora da bude svesna toga da o njenoj ćerkici mora neko da brine. Čula sam da je nekoj devojci napravio haos, a da je bila u osmom mesecu trudnoće. Ne znam šta se Marku i njegovoj porodici mota po glavi. Viki ima sedam dana da odluči šta će da uradi sa bebom. Nadam se da će ispravno da postupi. Mislim da će odlučiti da abortira. Znam da je istraumirana, al rešiće da ode na kiretažu zbog ovog deteta koje sada ima. Mora to da uradi da ne bi ispaštala njena ćerka. Jezivo mi je bilo kad je Marko šamarao Viki. Imamo dosta rodbine, svi gledaju zbog Viktorije, ali kad vide šta joj tamo radi Marko ostanu u šoku - ističe ona.

