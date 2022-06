HOROR TVRDNJE VIKTORIJINOG PRVOG MUŽA: Izmislila je da ju je silovao sveštenik! Otac je zlostavljao, htela da se baci sa 4. sprata

Prvi muž Viktorije Viki Mitrović Robert odlučio je da otkrije navodno mnoge tajne i detalje iz njenog života.

On je ispričao da su se zvanično razveli kada je Viki ušla u rijaliti.

- Mi smo se razveli pre njenog ulaska u ''Zadrugu'', a rastali smo se pre jedno četiri godine. Poprilično je bilo teško, s obzirom na to da imamo i dete, preživljavao sam sve i svašta s obzirom na to da smo imali dug brak, pet godina nije malo. Svašta sam preživljavao i emotivno i psihičko, traume sam imao - počinje on o Viki Mitrović i dodaje:

- Nije mi teško kada je gledam, ali me je sramota. Sramota me je kada gledam šta radi, jedna majka ne treba tako da se ophodi prema detetu i narodu. Ja sam pokrenuo postupak za dete i očekujem da uskoro bude kod mene, a posle toga sve ostalo. Dete doživljava traume, njoj treba detinjstvo. Ćerka mi je rekla da ima dvojicu tata, pitao sam je: ''Kako to?'', a ona mi je rekla za Marka Osmakčića, oni joj dopuštaju da gleda ''Zadrugu'' i to me je zabolelo.

Kako se neretko spominje njeno bavljenjem prostitucijom, Robert tvrdi da je upoznat sa njenim nelegalnim radnjama.

- Ja sam upoznat sa tim mnogo ranije nego što je ona izjavila da se bavi prostitucijom, samo nisam imao dokaze da dam kod sudije i advokata da bih ja pokrenuo postupak da dobijem starateljstvo nad detetom. Ali s obzirom na to da je ona to rekla javno i da potvrđuje njena baba i svi, sada mogu to da uradim - priča Robert i dodaje:

- Klijente ne znam, ali znam ko ju je vodio, jedan stariji gospodin, znam šta je radila i kako je radila - priča Robert i dodaje da je se družila sa Seksi Sandrom.

Nakon dešavanja sa Markom Osmakčićem, Viktorijin bivši muž je imao samo jedno da kaže:

- Zbog svega što je radio nije normalan, cela porodica je nenormalna. I to što se ona plaši njega, ja ga se ne plašim, iznosim samo svoje mišljenje, da su svi bolesnici.

Priznao je da je istina da ju je gađao loncima, ali je nikada nije udario, te je ispričao stravičnu situaciju koju je doživela Viktorija sa svojim ocem:

- Njen otac je napunio kadu hladnom vodom i stavio led i terao je da tera da leži u toj hladnoj vodi. On je jako nestabilan čovek, prvenstveno psihički.

Robert je potom šokirao kada je izneo tvrdnju da priča o popu i napastvovanju nije istinita.

- Nije je napastvovao pop. Ona je imala jednu vezu, stariji čovek, dečko, vozio je nekon džipa, tako je ona meni rekla, da je bila jako mlada i labilna i onda je izgubila nevinost sa tim čovekom. Plašila se da to kaže kod kuće i kada je na kraju rekla, baba i deda su predložili da to bude sveštenik, to je ono što je ona meni rekla - priča on za "Republiku" i dalje priča da je Viktorija navodno pokušala da oduzme sebi život:

- Pokušala je da se ubije, da se baci sa četvrtog sprata. Mislio sam da ona živi bolji život jer se uvek hvalila da živi bolje otkad nije sa mnom, a to je sve bila njena maska.

