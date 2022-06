ŠOK ISPOVEST FRANA PUJASA! Otkrio da li zna Mateu iz Zagreba koja je bila trudna sa Osmakčićem i pravu istinu o raskidu sa Elenom

Fran Pujas, jedan od prvih zadrugara koji je svojom pojavom izazvao ogromnu pažnju javnosti pre samo nekoliko nedelje, napustio je velelepno imanje u Šimanovcima. Njegov ljubavni život, istina o raskidu sa Elenom Kitić, aferi sa Sandrom Čaprić ali i aktuelnosti iz Bele kuće zanimaju ceo region.

- Odlično sam, svašta se izdešavalo, sada pokušavam da se naspavam, ali to neću verovatno narednih godinu dana (smeh). Prvo sam se video sa prijateljima, mama je isto bila u Beogradu, brat isto treba da mi dođe ovde. Ponosni su na moje učešće kao i ja - započeo je razgovor bivši zadrugar.

Kakvo je tvoje mišljenje o aktuelnoj temi lažne sahrane koju je organizovala porodica Osmakčić?

- Užas, katastrofa, morbidno, bolesno. Izašao iz rijalitija 30 dana pred kraj, sada nema poente, da je izašao bar za Novu godinu. To je kazneno delo, zamisli njegov šok kada je to čuo i onda mu kažu da nije čovek nije umro. Užas - bio je zgrožen Pujas.

Na šta li je sve spreman Franjo? Marko je pominjao situaciju sa Matejom L., da li je ti možda poznaješ?

- Čuo sam, pročitao sam na portalu Pink.rs sve, ja ne poznajem nju, u Zagrebu ima dosta Mateja. Ne mogu da verujem da je to uradio. Otac mu je spreman na sve, video sam stori gde snima tatu, užas. Oni su ponosni, hvale se. Katastrofa - zaključio je Fran.

Kakav je tvoj emotivni status? Da li si se čuo sa Elenom nakon izlaska iz "Zadruge"?

- Ne, nismo se čuli uopšte.

foto: Printscreen

Kakav je tvoj odnos sada sa Sandrom Čaprić?

- Ona je bolesna, rekla je da smo imali se*s. Zamisli to ti mama i tata čitaju, užas, neke kao muškarca je sramota. Bili smo na bazenu, tamo joj nije bio dečko bio je neki drug. Sve radi zbog promocije albuma. Ona slika što je poslala da se ljubimo, ona je mene ljubila u čelo. Iskoristila me za promociju albuma - razljutio se Fran.

foto: Damir Dervišagić

Šta misliš o Dalili i Caru?

- Oni će biti zajedno do kraja, kada izađu napolje neće biti zajedno. Možda će se ganjati dva dana napolju i to je to. Car će je ostaviti, Dalila se mnogo utripovala, žena misli da je brend - izjavio je Pujas.

Viktorija je juče abortirala, šta misliš o tome?

- Mislim da je sama kriva, sama treba da odluči šta će da napravi, njena muka njen život. Znala je šta radi, podržao bih i jedno i drugo. Imaju i pozitivne i negativne strane. Zamisli da ti je tata Marko Osmakčić koga neće da viđa, ona ima još jedno dete. Podržao bih šta god da odluči, ali mi nije žao. Imaju odnose bez zaštite, ali treba da paze. Oni tako kao čude se kada zatrudni - rekao je Pujas.

Bliži se kraj, šta misliš ko će odneti pobedu?

- Voleo bih da pobedi Sandra Rešić, ne samo što sam pristrasan, nego što je i zaslužila. Puno je se dala - rekao je Fran Pujas.

foto: Dragan Kadić