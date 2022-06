DEDA MI SE OBESIO, NA SAHRANI SU LJUDI PLAKALI OD SMEHA... Sandra Rešić otvorila dušu o traumama, ovu SITUACIJU će zauvek PAMTITI!

Sandra Rešić je sa zadrugarima pokrenula temu o strahovima, a onda se prisetila sahrane svoga dede kojoj je prisustvovala, pa ispričala traume koje od tada ima.

- Moj deda je bio udat, i niko ga nije voleo, a svi su čekali samo da mu se nešto desi. On se posle smrti babe obesio, a na sahrani... Ljudi plaču od smeha, vidi, koče se od smeha, ne znam šta je to bilo. Kakva sahrana, kakav deda Rade... On je pričao da su sve žene ku*ve, babu mi je maltretirao. Tetka se posle naljutila na mamu što se smejala, užas... Tu sam navukla neki strah od sahrane, ne znam što - pričala je Sandra Rešić.

Zadrugari su se okupili ispod trema i započeli razgovor o životu u Beloj kući, a onda se setili pobednice četvrte sezone "Zadruge", Nadice Kamel, pa žestoko opleli po njoj.

- Videla sam je na Zadrugoviziji, samo se smeje - rekla je Veselinovićeva.

- Nadica, kvarna kao šu*ak. Ona je super prošla kroz Zadrugu, kuvali joj ovde. Krene da priča Nenadu: Fifi, fifi... Niža od mene, a malo debela. Kažem joj da sam sanjala Cicu, ja mislila ona će da kaže nešto lepo, a onda kaže nešto nije dobro. Ja dosta pušim, a ona kaže da jedem jabuke, išla tri dana za mnom... Stalno je jela kosti - pričala je Rešićeva.

- To je kao čips - dodao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

