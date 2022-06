BIVŠA INSPEKTORKA TVRDI: Sandra Rešić je imala AFERU sa KRIMINALCEM iz Železnika, krije prošlost kao ZMIJA NOGE! ŠOK DETALJI!

Bivša inspektorka i bivša zadrugarka Ljiljana Stevanović Lili progovorila je o pevačici Sandri Rešić koja je aktuelni učesnik rijaliti programa "Zadruga 5".

Lili je za portal Republika.rs prvi put je progovorila otvoreno i iskreno o pevačici Sandri Rešić i otkrila do sada nepoznate detalje o njenoj prošlosti.

Naime, Lili je na početku razgovora oplela po Marku Osmakčiću, koji ju je šokirao nedoličnim ponašanjem.

- Za Osmakčića to što me pitate, to je strašno ljudi moji, jadna Viki, sva onakva kakva je, ona je sebe predstavila ono što jeste, nije se krila kao Sandra Rešić, koja isto to radi napolju, ali je uspela da prekrije u Zadruzi sve. Sebe je predstavila na drugačiji način, imala je seksualne odnose sa većinom zadrugara. Meni je ona pica sa dva lica - govori Lili, a onda je progovorila o Sandri:

- Imala je aferu sa aferu sa kriminalcem iz Železnika, ali o tome se ćuti, ne razumem zašto se predstavlja u jednom svetlu u Zadruzi, ja sam to čula iz pouzdanih izvora. Nije završila nijedan fakultet, zašto se predstavlja tako? Ona je sebe predstavila na neki grandiozan način, da je ona nešto posebno, a krije se iza tog parava. Ne znam zašto nije htela da priča sa mnom u rijalitiju, mislim da je zbog toga što ja znam mnoge stvari, pa je shvatila da bolje da me se kloni, nego da bilo šta pokušava, da ne bi izvukla deblji kraj i da ja ne bih otvorila sve karte na sto i ispričala sve šta znam. Ljudi mi stalno pišu o njoj, stalno čitam svašta, ali biće svima jasno kada ona izađe i vidi šta se sve o njoj pisalo. Ja kažem uvek, to važi i za nju, ne možeš ti nekog osuđivati, nekome suditi, a znaš da radiš istr, ako ne i gore neke stvari.

