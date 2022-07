DALILA U SUZAMA NAKON FILIPOVOG IZLASKA IZ ZADRUGE: Osamila se u pabu! Očajna gleda U JEDNU TAČKU! (FOTO)

Filip Car je napustio Zadrugu 5 kao petoplasirani učesnik u finalu, a nakon njegovog izlaska Dalila je ostala snuždena i očajna na imanju, na ivici suza, iako će izaći kroz svega sat vremena za njim.

Filip i Dalila su ostali zajedno u duelu, a kada je voditelj Ognjen Amidžić prozvao Cara kao sledećeg učesnika koji napušta rijaliti, Dalila je ostala tužna i snuždena, a u jednom trenutku se i osamila u pabu.

foto: Printscreen/Zadruga

Cara je ispred studija sačekala njegova podrška - prijatelji iz rodne Crkvenice i polusestra, a on se odmah potom uputio u studio kod Dušice.

Inače, Careva sestra je došla da mu pruži podršku u finalu, a tom prilikom je medijima rekla:

foto: Nenad Kostić

- Podržavam Filipa čim sam ovde, mi kao porodica ne dajemo izjave. Ako je Dalila njegova sreća mi se nećemo mešati. Nikada mu se ni u sta nismo mešali, ima dovoljno godina. Kada je imao probleme sa zakonom mi smo ga savetovali. Ne bih da komentarišem njegovu vezu sa Dalilom. Videli smo se za Novu godinu, naši susreti su uvek emotivni. Nismo razočarani. Ako on ode sa Dalilom, ako je on srećan i mi smo srećni, ako ona izaziva u njemu osmeh. Kada sam gledala snimke njihovih svađa i tuča osećala sam se strašno. Neću ga savetovati, ima on dovoljno godina da zna šta radi. Njegov izbor je njegov izbor sad šta mi mislimo to je naše.

- Suzdržaću se o mišljenja vezano za Dalilu. Mislim da ni Dalila ni on nemaju šanse da pobede. Ako bude trebalo, pozdravićemo se za Dalilinom majkom - rekla je Filipova sestra.

(Kurir.rs)

