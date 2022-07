OTAC NIJE NI ZNAO KOJE MESTO SAM OSVOJILA! Dalila otkrila detalje razgovora sa Husom, pa priznala u kakvom je ODNOSU sa Carem!

Dalila Dragojević osvojila je drugo mesto u "Zadruzi 5", dok je njen bivši suprug Dejan Dragojević odneo pobedu.

Ona je sada sumirala utiska iz rijalitija, a na početku otkrila kako se oseća nakon izlaska iz "Zadruge".

- Obavljam pozive, ne znam ni sa kim pričam niti šta govorim. Onda me uhvati prebačaj na plač, na crne misli i razna razmišljanja, jednostavno nisam dobro, ali se trudim da budem - rekla je Dalila, pa dodala:

- Ljudi mi jako smetaju, ali mi najviše smeta kad odem u apartman i kad se zatvorim. Kada ne čujem ljude i kada vidim da zadrugari nisu tu i da nema Filipa, nije mi uopšte svejedno. Hvata me panika, jedva čekam da se sve završi, jer rijaliti nije završen kada se završi finale, nego tek tad počinje - dodala je Dragojevićka.

Bivša zadrugarka je rekla šta je prvo uradila nakon napuštanja rijalitija:

- Trudila sam se da ispoštujem sve novinare i da im odgovorim, međutim, odjednom su me svi sahvatali i nisam se dobro osećala. Filip me je izvukao, otišli smo da porazgovaramo, ni on nije bio sjajno. Čuli smo razne informacije koje do sada nismo znali. Rekao mi je da idem sa njim, ali sam odlučila da odem sa Marijanom (Zonjić), jer se ona čula sa mojim roditeljima, pa mi je rekla da ima mnogo stvari da mi ispriča. Filip i ja ćemo naše stvari rešiti, večeras ćemo se videti na žurci. Čuli smo se malopre, sve je super - otkrila je Dalila.

Dalina je priznala da je jutros obavila razgovor sa ocem Husom i majkom Eminom Mujić.

- Nije mi bilo svejedno kada sam jutros imala razgovor sa roditeljima. Otac mi je rekao da je dosta stvari prepumpano, rekao mi je svoje mišljenje o svemu. Uzela sam od Marijane telefon i nazvala ga... Kada sam mu čula glas, prvo mi je bilo jako teško, onda sam sama sebi rekla "neću da plačem", jer znam da sada mogu da ga vidim. Pričali smo na najnormalniji način. Nije ni znao koja sam u finalu, zaspao je. Pitao me je kako sam prošla, rekla sam mu da sam druga - objasnila je bivša zadrugarka.

