MATORA UŠLA U CRVENO, ZAURLALA NA ANĐELA USRED UŽIVO EMISIJE: A onda se Sanja Stanković oglasila i zapušila svima usta! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora nije krila šok i nezadovoljstvo zbog toga što ju je bivši prijatelj Anđelo Ranković izbrisao sa društvene mreže Instagram i jer joj se nije javio kada je sreo u studiju pred samu emisiju.

- Iznenađena sam time, da se neko tek tako otprati sa Instagrama - rekla je Dušica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam, meni to nije jasno. Ja ga nikada ne bih otpratila... Nas dvoje se jedno vreme nismo razdvajali, bez obzira na sve mislim da je ovo glupo. Više sam bila sa njim nego sa mojom Tamarom... Znala sam i šta misle njegovi roditelji, on moji... Nikada nije bilo nikakve neprijatnosti između nas, ovo mi nije jasno. Šta sam ja loše uradila, ne znam da li sam nešto lagala... Na žurki, posle Zadruge, lepo smo se javili jedan drugom, sve je bilo u redu i onda sam videla to... Ako on ima potrebe da preseče, neka preseče, meni je savest čista... Čula sam nešto da ja branim Tamari da se viđa sa njim, a to je netačno. Nikada u životu nisam to rekla niti sam to pomislila... Iskreno, niko ne razume od mojih prijatelja zašto se on ponaša sada ovako - govorila je Matora.

- Ja sada ne vidim potrebu da ti sada jadikuješ... Ti to imaš u sebi... - prekinuo je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne razumem, družili smo se, javili se jedno drugom, pljuješ me kod zajedničkih prijatelja, naravno da ne razmem ovo - viknula je Matora.

- Nije mi jasna njegova potreba da se unutra slaže sa mnom sve a napolju kaže sve suprotno... Meni ovaj dečko nikada nije u lice rekao da ne želi da se druži sa mnom ili da prekidamo odnos, ja mislim da ja to nisam zaslužila. Neću uopšte više da se nerviram. Kada sam čula da se javio Sanji nakon svega, poludela sam. To ću da proverim! Ovo je najveći folirant ikada! - urlala je Matora.

- Mogao je sve drugačije da uradi...I sa mnom i sa Sandrom, da lepo kaže - nastavila je Matora.

- Pa šta sam ja drugačije uradio od toga - pitao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve si drugačije uradio - odbrusila je Matora.

- Moralo je drugačije, iskreno, ne može da se kaže da ste drugačiji karakteri posle toliko vremena druženja. Odlično ste se vi poznavali da neke stvari ne biste znali na vreme - dodao je Đedović.

- Lepi Mića mi se sada javio. Napisao je da ništa ne može na silu i da je za Sandru zreo muškarac a ne ovakav balavac - rekla je Dušica.

- Ja samo hoću da kažem da nije moralo ovako i da je trebalo drugačije da razgovara sa mnom i objasni mi neke stvari - dodala je Matora.

- Ja sam uvek bio tu za nju, ali evo sve što se izdogađalo... Naše druženje ne može da bude isto posle svega... - naveo je Ranković.

Dušica Jakovljević pokušala je dobije Sanju Stanković, kako bi otkrila svoju stranu priče i da li joj je Anđelo prišao i uputio izvinjenje.

- Sanja je van zemlje, ali ajde da probamo da je pozovemo. Sanja kaže da ne želi da se uključuje - rekla je Dušica.

- Mene su novinari pitali da komentarišem to što je Anđelo prišao Sandri, jedan novinar je rekao da je stajao pored i pitao da li je istina da je zauzeta, a kad je rekla da jeste, da je on rekao: "Šteta". Ja sam rekla da nemam komentar dok ne budem imala dokaz, jer smo tad bili u vezi - govorila je Sandra.

- Ja sam dobila informaciju da je Sanja rekla da joj se Anđelo izvinio preko drugara, Sanja kaže da je Anđelo na bloku i da prestanu da je petljaju. Nije pitao za dečka, kaže da ne zna odakle te dezinformacije - otkrila je Dušica.

Kurir.rs/M.M.

