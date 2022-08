OVO SU SVE PECINE LJUBAVI: Bio sa dve najbolje drugarice, a za njom je bogati biznismen izgubio GLAVU!

Petar Raspopović Peca došao je u žižu interesovanja kada je započeo vezu sa bivšom rijaliti učesnicom Aleksandrom Subotić, s kojom je dobio sina, ali malo ko zna da je ovaj biznismen navodno bio lud za pevačicom Kristinom Mimom Rožić.

Oduvek je voleo devojke sa estrade

Devedesetih godina Peca je svoju ljubav i naklonost posvetio tada popularnoj pevačici Kristini, koju svi znamo po velikom hitu "Budi malo muško". Kako domaći mediji prenose, raskid veze biznismen nije najbolje podneo, te je patio dugi godinama.

Vest da je rijalit zvezda Aleksandra Subotić našla dečka, koji je čak nekoliko godina stariji od njenog oca Karađorđa, nije naišla na odobrenje. Pojavili su se mnogobrojni navodi u medijima da njihova romansa nije započeta na ispravan način. Međutim, spekulacije je tada prekinuo Pecin kum istakavši da se biznismen nikad nije ženio i da je dete dobio iz kratkotrajne veze.

Slab na crnke! Maja Marinković i Petar Peca Raspopović šokirali su javnost kada je isplivao njihov video na kome se ljube.I dok je trajala drama zbog njihove afere, njih dvoje su otputovali iz Srbije, ne bi li pobegli od osude javnosti. Dok je Aleksandra plakala i javno iznosila detalje šok afere, ovaj preljubnički dvojac se baškario na Crnogorskom primorju. Malo potom, Marinkovićeva je priznala da odnos sa Pecom ima tendencije da preraste u ozbiljnu vezu.

Kako smo već pisali, Peca, pored crni, slab je i na starije dame, pa je bio zainreresovan za rijaliti učesnicu Suzanu Perović Blondi.

- Znamo se 10 godina, od kojih me je 2 pune godine jurio i stalno dolazio da me vidi i to čak iz Novog Sada. Milion puta je noćio kod mene, ali osim dodira i poljubaca ništa više nije bilo. Ja sam njegova rak rana, neostvarena želja, tiha patnja - rekla je Blondi za Kurir.

Nije prvi put da Maja rasturi brak! Starleti se slična situacija dogodila i sa Markom Janjuševićem Janjušem tokom rijalitija. Marinkovićeva se tada bez pardona svađala, tukla, vodila ljubav, ali njihova veza je pukla usled mnogo faktora.

