DALILA PRIZNALA DA SE SLOMILA KADA JE UŠLA U KUĆU KOJU JE GRADILA SA DEJANOM A onda oplela po bivšem zbog njegovog odlaska u Šepak

Dalila Dragojević žestoko je oplela po bivšem mužu Dejanu Dragojeviću, kivna je zbog načina na koji je posetio Gornji Šepak.

- Da li te Gringo pljuje i tuče, s obziorm na to da si rekla da pravi muškarac bije i tuče - glasilo je pitanje sa Tvitera.

- Ne bih poredila osobu koju pominjete sada ni sa kim iz svoje prošlosti. Ja nikada nisam opravdavala nasilje, ali sam bila neko ko tzo toleriše i opravdava. Trebalo je da odem od osobe nakon prvog puta kada sam to doživela. Ja sam toliko ekstremno branila mnoge situacije koje neke žene ne bi branile, da neko nekog ubije, ja bih možda jerkla da nije sve to tako, d apostoji opravdanje - rekla je Dalila u emisiji "Narod pita".

- Pita gledateljku što je povezuju sa Dejanom, a ona nosi njegovo prezime još uvek - glasila je konstatacija sa Tvitera.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve dok sve to potencirate, to će biti tako. Vi svi to potencirate, dosta emisija je bilo u kojima sam ja bila tema. Informisana sam da je on rekao da ja teram inat, ako tako misli, onda ću se inatiti ceo život. Da li je moja podrška ili bilo ko bit za prezime, ja ću govoriti da ga neću promeniti. Ja radim ono što osećam, niko me ne finansira, živim za sebe, uživam u životu, imam nekog ko mi znači. Ne želim da komentarišem druge ljude - kazaala je Dalila.

- Prokomentarisala si sama - rekla je Ivana.

- Ispalo je kao da sam ja neki debil koji se slika na bazenu, želeći da se vidi ko je sa mnom. Da sam želela da se sazna ko je, odmah bi to uradila. Nek nagađaju ko je - rekla je Dalila.

- Potencirala si da si se ponašala onako kako si se osećala, je l' moguće da čovek sa kojim si provela, kako ti kažeš, pet prelepih godina, da li zaslužuje onako surovo ponašanje prema njemu.

- Tako sam se ponašala. Ponašala sam se kako se osećam, iako sam imala ljude koji su mi govorili da ne treba tako. Ne smatram da je ispravno, ali nisam neko ko će se truditi da ispravi prošlost. Trudim se da budem neko ko će biti najbolji za sebe u budućnosti i da mi bude lepo u mojoj koži. Kada sam odlučila da odem za nekim životom za kojim sam smatrala da je bolji, da je kosmička ljubav, malo sam se preračunala. Nije ispalo ni dobro. Nisam neko ko će da sedi kod kuće i da oplakuje ono što mu se desilo. Niko vas neće žaliti ceo život...Meni je u početku bilo, kad sam izašla, kao: "Da li je moguće da je sve ovako", međutim, kako su dani odlazili, ja sam videla da ljudi pljuju, pa pljuju. Nisam napravila nešto što dosta žena nije, samo je moje bilo javno i pred kamerama - rekla je Dragojevićka.

- Kako ti je bilo kada si stigla kući u Šepak? Je l' te udarila realnost kad si ušla u kuću? Ta kuća je puna uspomena - pitala je gledateljka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Prvi put kad sam otišla, otišla sam sa Marijanom. Zamolila sam nju da ide sa mnom. Bilo je meni tada teško, videla je ona sve, ali opet, bila mi je tu, pa nisam ni osetila, kao drugi put. Kad sam otvorila vrata, tad me je pukla realnost. Tad sam shvatila da sam ušla sama u kuću, da nije tu osoba sa kojom sam gradila sve to. Nije mi bilo svejedno, jer svaka stvar koja je bila postavljena na određeno mesto, postavljali smo je zajedno. Vratile su mi se sve slike kako smo odlazili, ali sve prođe u životu - odgovorila je Dragojevićka.

- Smatraš li da je Dejanovo ponašanje prema Husi u redu - pitala je gledateljka.

- Smatram da nije ispao korektan. Za mene kažu da sam dno dna, a da je on baš ispao dno dna. Iskoristio je jutjub da bi zabeležio odlazak tamo. Moja majka i moj otac nisu zaslužili to. Moj otac je bio većinu vremena na njegovoj strani i posle svega što je rekao, bio je moj otac tu da ga prihvati. Dejan je izjavio da nije imao potrebu i da ga moj otac ne zanima, to je njegov obraz. Ja kad sam pozvala da vidim Tedija, ja sam pozdravila Gorana na najlepši mogući način, iako je imao jednu jako ružnu reč. Dolazi do toga da se on krije pod maskom, kape, naočare, zbog čega? Dobila sam informaciju da će prodati automobil zato što je dužan za moj telefon. Ja sam taj telefon dobila od njega za rođendan, za taj dug od hiljadu evra. Automobil ne košta hiljadu evra, nego je to sažaljenje da mu fanovi plate dug. Onaj telefon koji on ima, kupila sam mu ja za rođendan, ali ne na pretplatu. Traženje načina kao uzeo da bi vratio dug. Otišao je, uzeo telefon i poklonio mi za rođendan. Ostalo je da se otplati možda nekih 500 evra kad smo ulazili u "Zadrugu". Nemam ja šta da kažem, mene to ne zanima. Ti pošalješ oca da ide sa Tedijem po onom suncu i vrućini - dodala je Dragojevićka.

- Da li si čula da je Dejan rekao da nije bilo konkretnih provokacija, ali da je hteo da snimi krišom Gorana da je on tu - pitala je gledateljka.

- Goran je taj koji je rekao da se Tedi može vratiti. Onda sam dobila informaciju da je Goran rekao da će Tediju biti loše kod mene. Taj isti Dejan nije voleo Tedija nikada u životu. Bio je više vezan Tedi za mene. On mene uopšte nije zaboravio. Ako ga voliš, što ga nisi ostavio? Ne, nego je Tedi bio iskorišćen za jutjub i zaradu od nekih 200-300 dolara koliko će zaraditi. To predstavljanje socijale zbog jutjuba je smešno. Meni su pisali da je Tedi bolje gledan nego neko dete. Pisali su mi da jedva čekaju da dobijem dete, jer ako se tako brinem o Tediju, kako ću onda o detetu. Presmešno zaista - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

