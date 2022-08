BIĆE KRŠA I LOMA, OD MENE OČEKUJTE NEOČEKIVANO! Marko Petrući već je bio u Zadruzi, a sada najavio totalnu POMETNJU!

Šesta sezona Zadruge počinje 9. septembra, a novi zadrugari pristižu kako bi snimili svoje profile. Danas se pojavio i Marko Petrušević Petrući, pevač, inače sin glumca Branislava Petruševića Petrućija.

foto: Printscreen

Marko Petrući je već učestvovao u Zadruzi 2, a takmičio se i u "Pinkovim zvezdama". On je izjavio zašto ulazi u Zadrugu 6:

- Odlučio sam se na ovaj korak da uđem u zadrugu 6, jer mi je više muka od spoljnog sveta. Želim od svih da pobegnem i od porodice, prijatelja, ma svih živih - rekao je on.

foto: Printscreen

- U početku sam hteo da odem negde daleko, negde vani, međutim Zadruga 6 se isostavila kao bolje rešenje - rekao je Marko Petrući.

Kakva ima očekivanja od Zadruge, kakv želi da se predstavi i da li će trenirati u teretani kao što je u Zadruzi 2, Petrući nam otkriva:

- Biću ono što jesam, takvim ću se predstaviti. Pamtite me svi kao nekog ko voli da se šali, zapeva, ali i udari ako je to potrebno. Tako da od mene možete sve da očekujete. Biće i krša i loma kada sam ja u pitanju. Što se teretane tiče, naravno da ću trenirati, teretana je majka, nema ništa bez nje - završio je on.

Kurir.rs/Stefan Božović

Bonus video:

01:00 ZORANA PAVIĆ BRUTALNO ISPROZIVALA POZNATU GLUMICU: To je takav namćor da sam ja ostala šokirana, a svi je znaju KAO ZABAVNU!