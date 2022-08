NJENA ISPOVEST O OCU KOJI JU JE ZLOSTAVLJAO POTRESLA JE SRBIJU Ana Spasojević otvorila dušu: Da mu se nešto desi UPALILA BIH SVEĆU

Bivša zadrugarka i nekadašnja teniserka Ana Spasojević otvorila je dušu o odnosu sa ocem, koji ju je prema njenim rečima, zlostavljao kada je bila tinejdžerka.

Njena priča u "Zadruzi" potresla je javnost, a ona sada priznaje kako se oseća i da li se čuje sa svojim ocem.

- Kad ne bih pobedila na turniru, otac me je tukao. Manje je tukao sestru i majku, mene najviše. Mama je znala da dobijam batine, ali ja nikada nisam čula da je pričala s njim o tome. Navikla je da stalno dobijam batine, da me gleda modru i krvavu - pričala je Ana 2017. godine, a sada otkriva u kakvom je odnosu sa ocem.

- Nismo stupili u kontakt, to mi ne treba. Niko nije u kontaktu sa njim, ni majka ni sestra i ne znam kako bih podnela da jesu. Verovatno bi morale da biraju strane. Ja ne želim da ga vidim, ni da pričam sa njim. Nemam osećaj da mi je to otac. Da mu se nešto desi mislim da bih samo upalila sveću i rekla nema više tog čoveka i to je to - rekla je Ana.

- Bila sam upućena da je imao neku devojku ali više nisu zajedno. Meni kažu videli smo ga, ali ja stvarno ne želim - rekla je Ana u emisiji "Narod pita".

