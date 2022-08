VIŠE NIJE ISTA, JEDVA PRIČA! Oglasio se Dejan Dragojević nakon što je ugledao Aleksandru Nikolić posle operacije! U ŠOKU

Aleksandra Nikolić pokazala je kako izgleda nakon operacije vađenja biopolimera iz usana, a mnogi su se zapitali zbog čega njen partner Dejan Dragojević nije bio uz nju tokom celog ovog procesa.

- Srećom je mama išla sa mnom na operaciju jer ne znam kako bih sama sve to izdržala. Nije svejedno sam otići - ispričala je, između ostalog, Aleksandra u svom obraćanju javnosti putem Jutjuba.

Ipak, da je među njima i dalje sve u najboljem redu obelodanio je sam Dejan kada je ovaj snimak podelio na svom Instagram nalogu u znak podrške, ipak ne krijući svoj šok zbog stanja u kom se nalazi njegova partnerka.

- Više nije ista... Jedva priča, ne može da jede... - poručio je kratko Dragojević.

Inače, Nikolićeva je implicitno istakla da njen partner nije uticao na odluku da izvadi biopolimer nego da je sama prelomila da ga se reši jer nije bila zadovoljna svojim izgledom.

- Ovo sam ja nakon operacije. Imam bolove, ali to je normalno prvog dana. Pijem lekove, iako vodu jedva mogu da popijem uz njih. Ništa ne mogu da jedem, ali i ne traži mi se hrana. Sve je još uvek sveže, nije se namestilo kako treba. Podići će se gornja usna, donja će se spustiti, a otok će proći. Nikad više neću napraviti grešku da odem kod neproverenog hirurga. Usta su mi smetala jer su ružno izgledala i ružno su se snimala. Čovek treba da bude onakav kakav je prirodno, a ne da se koriguje zbog trenda da sve bude što veće, a nekad je manje zapravo prelepo. Niko me nije nagovorio na operaciju, sama sam donela tu odluku - ispričala je nekadašnja zadrugarka.

- Za sedam dana vadim konce. Doktori su mi zabranili da se smejem i da pijem na slamčicu. Bila sam jako uplašena kada sam išla na operaciju. Bukvalno sam se tresla. Ipak, doktor mi je ulio poverenje i ništa osim davanja anestezije nisam osetila. Sad čekamo završne rezultate, ali se nadam da se ništa neće iskomplikovati. Dođe mi da tužim osobe koje su mi stavljale biopolimer. Uništili su mi usta. Počele su na usnama da mi se prave rupe i neravnine. Niko me nije upozorio na posledice. Videli su da sam klinka i samo su hteli da mi uzmu novac. Više nikada neću raditi ništa, osim što doktor treba da mi sredi ivice usana kad mi skinu konce, ali samo hijaluronom, to je to. Da sam imala ovu pamet ranije nikada se ne bih ovako unakazila. Imala sam lepe usne, ali čoveku nikad nije dovoljno. Plašim se da zaspim kako ne bih slučajno oštetila konce. Devojke i devojčice, učite se na mom primeru i nemojte da radite kod neproverenih ljudi bilo šta!

