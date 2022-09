LJIGAVI, NEMAJU VEZE SA MORALOM, TO JE DNO DNA I MULJ! Lepi Mića ocrnio Filipa Cara, a kod OVE zadrugarke se zna što se ide U STAN

Lepi Mića prokomentarisao je razgovor i uključenje Jovane Tomić Matore i njen sukob sa MC Aleks, ali i Filipa Cara i njegovo intimno druženje sa Deniz Dejm.

Mića je bez dlake na jeziku govorio o bivšim cimerima.

foto: Printscreen/Narod pita, ATA Images

- Ta strast se još nije smirila, a njih dve gledaju kako da sje*u jedna drugu. Matora ko je je*ao Aleks, a Aleks da Matora nema prave prijatelje. Loptica ide stalno od jedne do druge, ali to ne nemoć. Pričala je Matora da je voli najviše na svetu a sada govori kako se ja*avala - kaže Mića.

Kako ti se čini sada ovo za simpatije što je MC Aleks izjavila, svi sad misle da se radi o Filipu Caru?

- Ova priča da je rakla da ju je Car sreo i pohvalio joj izgled. Izgleda da im je Car priča za kačenje, a niko ne zna šta vide na Caru. One se kače za njega da imaju priču, to je meni takmičenje, ljugavi su svi.

foto: Printscreen

Da li si video snimak orgija sa Deniz Dejm, a tamo je takođe bio Car. Kako to vidiš?

- Divna preporuka za momka koji traži ozbiljnu vezu. Pa svi znaju što se ide u stan Deniz Dejm, da ti ispuši ku*ac i da je neko izje*e, ona to sama kaže. To je ona, meni tu nije sporno, a oni koji idu kod nje, idu sa razlogom. Car je bio sa Majom, zaljubljen u Dalilu, pisala mu Ana, imao odnos sa Sanjom, a na kraju završio kod Deniz.

foto: Printscreen/Instagram, Nenad Kostić

Da li misliš da je pomirenje Maje i Cara bilo inat Dalili i Peci?

- Joj, to su niskobudžetne priče da bi neko bio bitan na nekom klipu ili portalu, to nema veze sa moralom, to je dno, to je toliki mulj svega.

Kako komentarišeš što je Car bio na snimanju spota Mine Vrbaški?

- Tu se ne zna ko je sa kim bio, ko je koga je*ao, ko će koga je*ati, a Car je trebao da bude u spotu gde se peva o ka*anju, a ne o nečemu drugo.

Kurir.rs/Pink.rs