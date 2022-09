"NA ROĐENDANU FILIPA CARA BIĆE I BIVŠE I SADAŠNJE, ČAK I DALILA!" Lepi Mića urnisao bivšeg cimera, obećao da će da uradi OVO!

Bivši rijaliti učesnici Filip Car i Lepi Mića zaratili su toliko da su počeli da se prepucavaju preko društvenih mreža.

Naime, Filip je rešio da Miću pozove na svoj rođendan, ali samo zbog toga što će tada biti u "Zadruzi". Zanimljivu poruku bivšem cimeru podelio je na Instagram.

Lepi Mića je prokomentarisao ovu Filipovu specifičnu pozivnicu, a stari laf "Zadruge" nije štedeo reči.

- Nikada se ne zna kada Lepi Mića može nekom da zakuca na vrata - da li je to slava, rođendan ili hapšenje! Ali pošto ja nisam policajac, ja mogu da dođem samo na slavlje. Očigledno da gospodin Car nije svestan sa kim ima posla i koliki su moji dometi što se tiče ostvarivanja mojih ciljeva i želja. Njegovo je samo da mi pošalje pozivnicu, a da li ću ja doći na njegov rođendan ili neću - to ćemo videti. On je mene pozvao, ali ja sam tada u "Zadruzi", pa se vodio time da ja ne mogu da dođem, ovo-ono... To je samo jedan vid nepoštovanja: "Dođi, ali da te moje oči ne gledaju", to ispada tako. Ja ovom prilikom gospodinu Caru poručujem da ću doći na njegov rođendan, ma gde god bilo njegovo slavlje. Dolazim sa trubačima i na jedan kulturan i dostojanstven način ću uveličati to njegovo slavlje, zapevaću mu "Ma gde god bila, javi se" i dolazim sa telefonom, jer je to neizbežna stavka u današnjem svetu - započinje Mića u jednom dahu, pa nastavlja:

- Želim da budem aktivan na njegovom rođendanu, tako da ću telefonom sve preneti narodu - kakva je atmosfera, ko je došao, ko se s kim ljubio, ko je koga dirao za međunožje, ko je kome dodirivao polni organ i ko se kome udvarao, a ko nije... Mislim da će rođendan Filipa Cara biti veoma interesantan, on je inače poznat po bludu i razvratu, tako da tamo očekujem svega - sve što vole mladi biće kod Filipa Cara. Ja imam informaciju da će glavna gošća na tom rođendanu biti Deniz Dejm, ona je zaista neko ko je poželjan u svim mogućim društvima. Ona kad se pojavi, mi svi imamo blagi oblik snošaja kada je vidimo!

- Interesantno je i to da će na rođendanu Filipa Cara biti i sve njegove bivše i sadašnje devojke, doći će i Dalila... Ma, biće to spoj svega i svačega! Učiniću još jedno dobro delo, kao što sam svačije slavlje uveličao, to ću uraditi i gospodinu Filipu Caru, samo moje pristustvo daje na veličini tog događaja. Dolazim sa trubačima, biće spektakl, možda se skinem i nag do pojasa! Ja sam čovek u godinama, a nek' ova mlada gospoda, koja na svakom ćošku pokazuje ko je veći muškarac, imaće tu čast i da to pokažu - neka se skinu od pojasa nadole i neka pokažu damama svoje bogatstvo. Nije sve u parama, ima nešto i u međunožju - ističe pevač.

- Tamo će biti takav profil dama koje su zaista željne toga, a i gospodin slavljenik može da izvede jedan striptiz, kako bi obradovao svoje gošće i devojke s kojima je bio. Mislim da bi bio red da domaćin zabavi svoje goste, neka je živ i zdrav! Dvoumim se samo u kom obliku da donesem tortu - u obliku penisa ili vagine... Ma, dolazim sa dve torte, pa nek svako bira šta voli, nezavisno kojeg je pola - zaključuje Lepi Mića za Pink.rs.

