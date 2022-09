ON SE PRVI OGLASIO IZ KARANTINA! Ulazi u Zadrugu 6 sa bivšom, ima devojku, a evo da li će je PREVARITI!

Potencijalni učesnici "Zadruge 6", koja sutra počinje danas su se uselili u karantin, a sada su se neki od njih uključili iz spavaćih soba.

Ivan Nešković je progovorio o bivšoj devojci, ali i priznao da li može da obeća vernost njegovoj trenutnoj lepšoj polovini.

foto: Ana Paunković

Kako si? Je l' si spreman? Je l' ti nedostaje devojka?

- Pa ne samo to, nego imam ogromnu tremu. Ne želim da me neko pljuje, iako znam da će to biti, makar sedeo i ćutao.

Ulazi tvoja bivša devojka? Kakav je vaš odnos?

- Nikakav. Otkako je izjavila ovo poslednje za novinare, ne želim ni da je pogledam. Nema šta da bude žestoko, ja imam šta ću da iznesem ako me neko bude pitao i to je to. Ja znam da ona želi priču, ali ja ne želim. Ona želi priču i želi da bude bitna, verovatno će izmišljati, kao što je i izmiđljala.

Misliš da i dalje ima emocije prema tebi?

foto: Ana Paunković

- Da, 100% sam siguran.

Ulaziš kao zauzet, da li postoji mogućnost da dođe do prevara?

- Ne mogu da tvrdim u napred, nikad nisam, ali ne planiram.

S*ks pred kamerama?

- Nemam problem, ne verujem da će doći, ali ako se desi... Nemam problem.

Kurir.rs/Pink.rs

