"KRISTIJAN JE ZATVORSKA KUČKA, VUCIBATINA, NEMA DINARA U DŽEPU!" Dejan ne prestaje da besni na Golubovića zbog Aleks, teške reči!

Dejan Dragojević žestoko je opleo po Kristijanu Goluboviću, koji danima vređa njegovu devojku Aleks Nikolić u ,,Zadruzi 6"!

On je pobesneo kad je bivši robijaš nazvao starletu kurvom i odbrusio mu da je bio obična ,,zatvorska kučkica" ozbiljnim kriminalcima.

- Nekoliko puta mi je malo falilo da preskočim ogradu i uđem u ,,Zadrugu" kako bih odbranio Aleks! Poludeo sam kad ju je Kristijan Golubović gadao flašicom i vređao! On je istetovirani kromanjonac, obična zatvorska kučkica, koja glumi silu nad mladom devojkom. Oko njega su se okupile šlihtare da mu titraju muda, a ne znaju da je on u zatvoru drugima titrao muda! - rekao je Dejan.

- Golubović, inače, voli da nosi ženske stvari i da se šminka, a to je pokazao iu ,,Zadruzi" - kaže Dragojević i dodaje da je Kristijan ušao u rijaliti jer nema dinara u džepu: On je lažov, folirant i vucibatina! Njega nema pas za šta da ujede, a hvali se milionima. Pa, ljudi, on novac zarađuje od Tik toka! Tamo moljaka za poklone i novac!

Pobednik,,Zadruge 5" osvrnuo se i na komentar bivšeg robijaša da je Aleks pokušala da ga razvede pre dve godine u rijalitiju, dok je još bio sa suprugom Ivanom Veljović.

- Čuo sam da Kristijan naziva Aleksandru k*rvom jer joj se dopadao! E pa onda je Kristina k*rva jer ga je razvela! Sve što kaže za Aleksandru važi i za njegovu verenicu. To što je Kristijan zavoleo k*rvu i napravio joj dete sasvim je druga stvar.

Ozbiljne optužbe Sukob između Golubovića i Nikolićeve počeo je kad ju je on optužio da pokušava da glumi časnu sestru u ovoj sezoni ,,Zadruge", iako se bavila prostitucijom.

- Otkako si se smuvala sa Dejanom Dragojevićem, onim kupusarom iz Veternika, digla si nos! Prošlost ne može da se izbriše. Mene si molila da mi pušiš k**ac, htela si da me razvedeš, a sad glumiš sveticu! T si, bre, kurva! Je*ala si se za pare po Bujanovcu i Švajcarskoj! Primila si 200 penisa - urlao je Kristijan.

