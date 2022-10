ZVEZDAN SE SUOČIO SA ZORICOM MARKOVIĆ! Slavnić izgoreo od besa: Od tebe nisam ovo očekivao! Imala si POŠTOVANJA (VIDEO)

Zorica Marković i Zvezdan Slavnić započeli su raspravu oko toga što ga je ona stavila za potrčka sa Majom Marinković.

Zvezdan je to veoma zamerio Zorici pa joj se obratio.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni nije jasno što si to uradila. Ja sam imao poverenja i odnos sa tobom drugarski i pun poštovanja. Nije mi jasno što si stavila Maju i mene tamo, a znaš da imam 15 godina dugu vezu - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nemam lošu nameru, ali ja se igram jer je ovo igram. Ja tebi verujem, ali Maji ne verujem jer se ti Maji sviđaš, a ako si čist, dokaži. Meni je u tom momentu bila interesantna situacija. Da nemam poverenja u to što pričaš, ja te ne bih stavila - rekla je Zorica.

- Ti se igraš rijalitija. Nije trebalo to da uradiš, ja sam čist. Što si ti to uradila? To se kosi sa logikom, imala si poštovanja prema meni - rekao je Zvezdan.

- Meni je bilo normalno, neko bi te stavio u goru kombinaciju - pričala je Zorica.

Kurir.rs