NAKON ŽESTOKOG SUKOBA SA MAJOM, OGLASILA SE CVETINA TETKA: Marinkovićka udarila nisko, a ovo ju je najviše ZGROZILO!

Super Cveta je ušla u konflikt sa Majom Marinković. Naime, Cveta je dobila pitanje da navede tri devojke koje izgledaju kao da se bave najstarijim zanatom, a ona je između ostalog navela i Maju.

Marinkovićeva je izgorela od besa i udarila je na Cvetu. Pomenula joj je i porodicu, rekla da joj se majka bavi najstarijim zanatom, a onda je saznala da je Cvetina majka preminula, pa je udarila na njenog oca.

Tim povodom se oglasila Cvetina tetka Katarina, koja je prokomentarisala ovaj sukob.

- Ništa što šokantno, što se ne dešava u "Zadruzi". Ja vidim da se ljudi tu ne poznaju dovoljno i da su dosta niske strasti. Pominjati nečiju porodicu, Cvetina majka je mrtva, to je baš nisko. Ne znam što se vređa, Cveta je rekla kako neko izgleda, to je nečija percepcija. Meni to deluje kao veštački sukob. Meni može da izgleda kao poslovan čovek, a da to nije. Ružno je to što je Maja prokomentarisala za porodicu - istakla je Katarina.

Katarina je priznala da li je zadovoljna Cvetinim učešćem.

- Da budem iskrena, ranije nisam pratila "Zadrugu", ne znam sa čime da uporedim. Pratim šta se dešava sa Cvetom. Vidim da se dobro druži sa ljudima, da je uspostavila te kontakte. Nemam vremena da pratim uživo u detalje, više pregledam snimke koje se izvode, najviše se fokusiram na Cvetu - odgovorila je Cvetina tetka.

