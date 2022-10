MARINKOVIĆI NA KRV I NOŽ! Maja udarila Ivana u najbolniju tačku, ovako joj je on UZVRATIO! Umešala se Golubovićka (VIDEO)

Starleta Maja Marinković napala je svog cimera u toku izbora za najsamoživiju osobu u rijalitiju.

Maja je "osula paljbu" po Ivanu Marinkoviću i pritom pomenula njegovu najbolniju tačku.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče ove teme, to je najgora osobina po mom mišljenju koju čovek može da poseduje. Čovek koji samo misli o sebi, a ne o drugim ljudima. To su mi gluposti da navodim ove ljude nove i ostalo. Ja bih navela Ivana Marinkovića, jer ako si samoživ u odnosu na svoje oko sebe, onda si takav prema drugim ljudima. Ako idemo po klopi i ostalo, možemo i za to da kažemo. Mislim da je Ivan samoživ kada pozdravi svog psa, a ne svoje dete - rekla je Maja.

- Molim vas da mi ne pominjete dete - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ga ne vređam, ali je to tema ovde u 'Zadruzi' - odbrusila je Maja.

- Ovde je tema samoživost, ona se osvrnula na sve - ubacila se Jelena.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti na svoju baku nisi gledala, a ne nešto drugo - rekao je Ivan.

- Za ovo možeš tužbu da dobiješ - zapretila je Jelena.

- Neću da ulazim u lične sukobe drugih zadrugara, ali ničije dete ne vređam. Mislim da je loša osobina ako ne vodiš računa o nečemu što si napravio, a da ne pozdraviš dete i ostalo, a pozdraviš psa - rekla je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.