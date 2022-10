"LJUBAV MI NE TREBA ZA 3 ŽIVOTA!" Aleksandra Nikolić otvorila dušu o svojim vezama u rijalitiju! Pomenula i Cara i DEJANA (VIDEO)

Zadrugarka Aleksandra Nikolić prisetila se početaka ljubavnog života u rijalitiju.

Aleksandra, koja je sada u vezi sa Dejanom Dragojevićem, otvorila je dušu o prethodnim sezonama "Zadruge", kao i odnosu sa Filipom Carem.

foto: Printscreen/Zadruga

- Smuvala sam se sa Filipom, ja sam njegova prva rijaliti devojka. Milsila sam da je normalan momak, međutim on sa ovom ili onom, a ja ćutim. Ja sam ga nešto iskulirala u kazinu, a on mene pljunuo u facu, a ja uzmem kamen. Vratila sam se iz zatvora, posvađala sam se sa svima. On je nastavio da bude u nekoj priči sa mnom, ali ništa konkretno nije bilo. Ušla je Mina, smuvala se sa njim - pričala je Aleksandra i dodala:

foto: Printscreen/Zadruga

- Niko tad nije hteo da se druži sa mnom. Vremenom sam krenula da se družim i samo sam rešila sve. Krenula sam da se družim sa Janjušem, da se sređujem svaki dan i stvarno se vratim u normalnu. Kristijan kaže da mi je delio savete, a on me isproziva i nije se trudio da me razume. Ja sam izrasla u princezu, od ružnog pačeta.

foto: Printscreen/Zadruga

- On hoće da kaže da sam samouverena, a on kaže: "Ti si jedan debeli kit koji grmi na štiklama i boli te k*rac što se debeli kit". Način na koji to radi, ne shvata da daje kompliment na pogrešan način i može nekog da uvredi. Ne mislim da je zlonameran, ako se zameri može da bude nestvarno otrovan. Može da udari u srž - pričala je Cveta.

- Može da lupi glupost i izmisli nekad nešto - dodala je Aleks.

- Znaš šta može da me sj*be? Ljubav - rekla je Aleks.

- Je l' bi se upecala da diraju Dejana? - pitala je Cveta.

- Ne bih prvih pet puta. Znam da Dejana to ne dotiče. Nego ljubav, pretvorim se u drugu osobu kad se zaljubim. Ja sam nenormalna, ne razmišljam racionalno, tako da mi ljubav ne treba u tri života... Imam svoju, čeka me napolju - govorila je Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

