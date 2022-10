ALEKSANDRA NIKOLIĆ BESNA, POVERILA SE MILICI! Cimer joj pravi FRKU, uplašila se šta će reći DEJAN?! (VIDEO)

Rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić "oplela" je po Urošu Ćertiću i Miljanu Vračeviću.

Aleksandra je otkrila da joj određeni učesnici stvaraju probleme.

- Nama je pričao najgore o Maji. Nismo mi te, nego dolaze kod nas - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne možeš pričati takve stvari da budemo dobre i da su to seljačke priče. Ne možemo biti dobre nikada! Truje mi mozak. Ne mogu da se družim sa devojkom koja mi je uradila takve stvari, smara me ta priča, kraj i tačka! Ja ustanem za stolom i kažem: "Ja ne mislim da on nešto krade", a onda dođeš mene tapšeš po ramenu, a hoćeš da mi napraviš svađu sa njom, a znaš da je haos totalni. Mene pljuješ kod nje, a nju kod mene. Mene ne intresuju ni on, ni ona. Iako je cela priča bila protiv njega, ja sam govorila da je on prijatelj od brata mog dečka - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Ne može to tako, ti bi onda sa svima bila dobra - rekla je Milica.

- Da. Nego ja znam, kad smo trebali da uđemo, čuo se sa Dejanom, rekao mu da će biti tu uz mene. Kad sam se spremala u apartmanu, on je bio sa nama, govorio da neće dati ovo, neće dati ono. Dobro, super, ali što mi onda praviš frku kod drugih? Ne želim da mi se rijaliti svede na to da se ja sa nekim ovde tučem. Prvo što imam problem sa dojkom, neću to brate! I onda ovaj Miljan, ne znam da li je on normalan, neću da mi priča to. Truje mi mozak - besnela je Aleks.

- Sinoć ustane i kaže da je on zaljubljen u Aleksandru. Pa ti kao moj prijatelj nećeš to reći, sve i da misliš to. Kaže: "Mi smo to zaključili". Šta ste vi zaključili? On (Miljan) ima ženu kod kuće, da hoće da ga povežu sa Jelenom, ja ustanem i kažem: "Da, Jelena je zaljubljena u Miljana". Pa, kakav sam ja onda prijatelj? - rekla je Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.