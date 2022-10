OGLASILA SE MAJKA SAVKA POSLE IVANOVE JAVNE PREVARE: Evo da li podržava sina, a tek šta je rekla o BIVŠOJ SNAJKI

Savka, Ivanova majka, progovorila je o njegovoj prevari, Aleksandri Momčilović, ali i njegovom učešću u rijalitiju.

Jedna od prvih ljubavnih priča u šestoj sezoni najgledanijeg rijalitija, svakako jeste ta između Aleksandre Momčilović i Ivana Dragića.

Nakon zvaničnog pomirenja, sve je izgledalo kao da će potrajati, ali je protekla noć za ovaj par bila presudna. Naime, Ivan Dragić prevario je Aleksandru i poljubio se sa Anastasijom Stanojević Palčicom, nakon što je Momčilovićeva odlučila da zauvek stavi tačku na ljubav sa njim.

Ivanova majka Savka prokomentarisala je javnu prevaru sina, ali i nesuđenu snajku Aleksandru Momčilović.

- Nisam detaljno ispratila, ali ne opravdavam. Aleksandra je fina devojka i prirodna, ali ne mešam se u njegove izbore. Mislim da će ispraviti grešku, ipak nije on momak sa ulice nego ima kućno vaspitanje. Vidi se da on sam sebe osuđuje. Imam još dvoje dece, sin magistar političkih nauka, ćerka programer, tako da mislim da ni on neće mnogo odstupiti od nas.

