UDARIO BRAT NA BRATA! NECI CRNO PRED OČIMA: Isprozivao Pecu pred svima pa ga DOHVATIO u besu! (VIDEO)

Nenada Lazića Necu izbacilo je iz takta to što njegov brat Predrag Lazić Peca leži samo na garnituri i ništa ne radi, te ga je tom prilikom napao.

Neca je poželeo da podigne brata Pecu, ali u tome nije uspeo, pa je nasrnuo na njega.

- Diži se za tvoje dobro. Posle kažeš da nas mama gleda - rekao je Neca.

- Neću - rekao je Peca.

- Je l' mi namerno ovo radiš. Dokle ćeš to da mi radiš. Kao neki morž si legao tu. Kakav debil, je**te. Evo i ja ću isto i to je to. Hoćemo tako da radimo? Od ovog trenutka, kunem ti se, postajem ti noćna mora. Nećeš da ustaneš, ležiš tu kao mrtvo puvalo. Je l' ti jasno, majmune jedan? - drao se Neca.

- Ne maltretiram ga, nego leži i ne druži se ni sa kim, ne priča. Niko ga ne podnosi - nastavio je Neca da besni.

- Strašno. Bolje je nemati ni jednog prijatelja, nego prijatelje na silu - uzvratio je Peca.

- Ne tražim ti ja da radiš nešto na silu, ali nemoj da budeš introventan - rekao je Neca.

- Neco, svi smo različiti, ne možeš ga tući. Šta drugi da kažu, ako mu ti to pričaš - rekla je Sanja.

- On meni namerno ovo radi, tera mi inat...Peco! - vikao je Neca.

