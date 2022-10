"TREBA MI SUPERMEN, NISAM DOŠLA DA BUDEM UČITELJICA" Maja Marinković isplanirala šta će sa Bilalom, neće biti srećan!

Maja Marinković otkrila je da Bilalu Brajoviću ne želi da bude učiteljica.

Atraktivna crnka ističe da je jutjuber lud za njom, ali da nema kapicitet da isprati njenu energiju.

- Ne uzbuđujte se, nema potrebe za prevelikom tenzijom. Videla sam da mu je to rekla, ali se ni on nije bunio. Ne bih svaljivala krivicu na nju, jer on da je hteo, sklonio bi se. Ne može on da pobedi sebe, namazan je. Malopre se na kvarno smeškao par zadrugarki, ali ne dotiče me jer nisam zagrizla. On je sladak dečačić za neku devojčicu. Ja ću da se izdignem iz situacije i volela bih da mu budem drugarica, ne bih da prestanemo da se družimo, ali ne može on sa mnom jer mu ne bih tolerisala ovo. Odlepio je za mnom, ali je karakterno slab. Meni treba Supermen - rekla je Maja.

- Okej sviđam mu se, zavozao se, ali ne može da se promeni. Da smo napolju možda bi se desilo nekako drugačije, ali ne bi trajalo. Nema taj kapacitet da me zadrži. Zamisli šta bi bilo da ja vidim ovakav klip da smo u vezi. Ne mogu da se foliram i lažem, zanimljiv mi je za zezanje. Nisam došla da budem učiteljica - rekla je Maja.

