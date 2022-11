"POČELA SI DA SE ZALJUBLJUJEŠ U MENE!" Bilal raskrinkao Jelenu, Maja zapenila kad joj Golubovićeva poručila: Delićemo ga!

Zadrugari glasaju za najdvoličniju osobu, a sledeći je glasao Mikica Bojanić.

- Za mene je to Milica Veselinović zbog svega što se izdešavalo sa Aleks. To je bilo dvolično da sa njom bude dobra, spavaju zajedno, pričaju... Ne samo što je ona prenela infomracije, mislio sam da se pokazala kao prava prijateljica, a ona ode, pa ti pričaš sa njom. Mogu da navedem više ljudi, ali neću da dužim - rekao je Mikica.

foto: Pritnscreen

- Prvi put da ne mogu da budem iskren i da ne navedem za koga mislim da je najdvoličnija osoba. Navešću osobu koja mi stvara problem u situaciji i koja je u ovom trenutku najdvoličnija. Ja sam prva osoba koja do pre dva dana nije rekao ružnu reč Jeleni, ništa nisam rekao. Ja sam tebe poštovao, a neki su videli kako sam se ponašao prema tebi. Mislim da si počela da se zaljubljuješ u mene još od "Zadrugovizije" - govorio je Bilal Brajlović.

- Neka majka mi smo liberalna porodica - dobacila je Maja Marinković.

- Da ćerko, mi ćemo da ga delimo - dodala je Jelena Golubović.

foto: Pritnscreen

- To je ono gledaj majku, a biraj ćerku - rekla je Maja.

- Da, zato sam se i za*ebao. Je l' nisi počela da se zaljubljuješ? Jesi, to se videlo. Ja kad sam govorio da mi je krivo što me roditelji nisu rodili ranije zbog tene, a to je stvarno bilo dvolično. Ja sam jedini bio dobar prema tebi. Sve i da se ja njoj ne sviđam nikako, to nije problem - govorio je Brajlović.

foto: Pritnscreen

- Ne možeš da mi se sviđa kao muškarac jer si klinac. Bio si mi otkriće rijaltiija. Ja sam ga branila do ceduljice - urlala je Jelena.

- Neću da navodim ono što je Ša rekao, može i to da se uzme u obzir. Jelena je kao za našu ljubav, a kad bi bilo pitanje koja osoba može da napravi problem da našu svadbu, ona je ta. Ja se pravim na problem - govorio je Bilal.

- Neka pravi ko šta hoće, treba da bude šou - dobacila je Maja.

- Ovo je samo dokaz da meni pravi problem, a ne svakoj drugoj osobi. Tvoje provociranje, ne očekujem da to uradiš direktno, tvoja dva telefona mogu da provociraju više jer radiš to namerno. Zbog ovoga je to to i ti i ja više nemamo ništa - odburiso je Bilal Maji

