"BILAL JE BIO MAJIN FAN, PROUČAVAO JE NJENO PONAŠANJE" Taki Marinković zgrožen TUČOM ćerke i njenog dečka, evo u šta je UBEĐEN!

Tokom još jedne lude žurke u rijalitiju, Maja Marinković prišla je Bilalu Brajloviću i prebacila mu da gleda druge devojke, nakon čega je nastao neviđeni haos između njih dvoje, o kojem danas bruje svi.

Ovim povodom oglasio se Majin otac Radomir Marinković Taki, koji je zgrožen Bilalovim ponašanjem, a o njemu ističe i da je nasilnik koji iskorišćava njegovu ćerku zarad popularnosti. Taki je iskoristio priliku i da odgovori Bilalovom prijatelju na prozivke.

- Maja im svima skida maske. Svi pre ili kasnije pokažu svoja prava lica, Bilal je sinoć pokazao kakav je nasilnik! Što se tiče tog Bilalovog prijatelja samo mogu da kažem da treba prvo da bude svestan toga ko je zapravo Bilal i zbog čega se uhvatio Maje - rekao je Taki i dodao:

- Ostajem pri stavu da je Bilal i te kako proučavao Majino ponašanje u prethodnim sezonama, on je kao i mnogi drugi bio samo njen fan. Zna joj slabe tačke i namerno ju je sinoć pravio ljubomornom tokom žurke, znao je da će ona na to da reaguje tako kako je reagovala. Želeo je da probudi to u njoj i dobio je šta je tražio. Neće Maja njega dugo da trpi, neka prođe svadba, pa ćemo videti šta će biti, ja im ne vidim neku svetlu budućnost - poručuje Majin otac.

