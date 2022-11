OSTAĆEŠ TRUDNA! ZOLA PROREKAO ANITINU SUDBINU: Skrenuo joj pažnju na teške muke koje joj predstoje, ona ga POMNO SLUŠALA! (VIDEO)

Lazar Čoić Zola gladao je Aniti Stanojlović u šolju, prilikom čega joj je otkrio do kakvih saznanja je došao.

- Prva stvar koju ću ti reći, a to sam odmah video. Ozbiljni problemi te čekaju u narednom periodu. Imaš pored sebe blisku osobu, koja ti ne misli dobro, a ti bi za nju dala ruku. Možda nema veze sa rijalitijem, ne baziram se samo na ovo ovde. Mnoge stvari koje su ti se izdešavale, ta osoba je doprinela tome. Mogla je da ti pomogne, tako se i predstavljala, ali nije bila pomoć. Odmagala je, ali ti nisi svesna toga. Vidim tri oka - rekao je Zola.

- Šta to znači? - upitala je Anita.

- To su pare - kazao je Zola.

- Je l' mnogo ili malo para? - upitala je Anita.

foto: Printscreen/Zadruga

- To zavisi od tebe, ako prihvatiš to treće oko. Ja ne znam šta je to i šta može da bude. Treće oko je daleko od tebe. Imaćeš baš ozbiljne probleme, da bi došla do svoj cilja, kapiraš? Postoji put, ali ne mora da znači da ćeš ići ti m putem imaš ih dva. Ne možeš da veruješ nikome u svojoj blizini. Moraš da misliš na sebe. Ne uzimaj zdravo za gotovo svoj cilj. Vidim da ti se nešto novo otvara. Ti češ za dve godine ponovo ostati trudna. Ne znam kada će to biti, ali od ovog momenta, pa računaj naredni period. Optrerećena si nekim stvarima, kojima ne treba da budeš, a koče te na tvom putu do cilja. Vidim da sanjaš neki pticu, izgleda kao neki labud. Ako se pojavi ta ptica, znači da si na poravom putu, ali treba da se pojavi u narednih deset dana, na javi. Ako se ne pojavi, onda nisi na pravom putu. Majo, kada sam tebi gledao u šolju, da li se bar pola obistinilo? - kazao je Zola.

- Da, više od pola - dodala je Maja.

- U tvojoj blizini, postoji još jedna osoba, koju tvoja majka voli, a ovo se računa na ovaj ovde prostor. To može biti svako, muškarac ili žena. Tu osobu tvoja majka obožava, to je neopisivo. Sada ćeš se nasmejati, posebno si bliska sa tom osobom u proteklih nedelju dana, pa čak i dva dana. Sve ono što te bude čekalo, to će najviše da zavisi od te osobe - rekao je Zola.

- Dobro - kazala je Anita.

- Tvoj deo rodbine, postaon je vezan za osobu, pomoću koje možeš da odeš do tog cilja. Opet kažem, to može biti žena ili muškarac. Vidim ti i neke crne oblake, to može da bude dobro i loše. Vidim ti srce, to ne znači ljubav, nego hrabrost. Bakša, nemoj da se smeješ - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja samo pratim šta govorite - dodala je Bakša.

- Samo da ti kažem, rekao mi je da ću ostati trudna za dve godine - kazala je Anita.

- Ne kažem za dve, nego u narednom periodu,to je možda i za dve godine - kazao je Zola.

- Dobro, bitno da to nije sada - rekla je Anita.

- To niko ne zna. Vidim ti neko zbližavanje sa osobom nekom. Teško ti je da prođeš kroz put do toga - rekao je Zola.

- Da li će mi biti težak put? - upitala je Anita.

- To ne znam - kazao je Zola.

- Ona misli na oca njenog deteta - dodala je Bakša.

-Ja ne kažem da je on u pitanju, ali tu ne znam šta te čeka, imaš da izabereš put levo ili desno. Ne čeka te lak period, to je definitivno tako. Pojavljuje se neka žena, u narednih pet meseci, koja te vodi u propast, a ti ćeš je jako zavoleti. Na sve načine će želeti da te sprovede tamo gde ne treba. To atomatski znači da ne treba da prihvataš previše ljudi. Pada mi sada koncentracija, ne mogu više. Nije ti se puno toga oslikalo, pa ne mogu sve lepo da vidim. U svakom slučaju, neke dobre stvari sam video - kazao je Zola.

- Imam dva puta. Imam pravo da zamislim želju - rekla je Anita.

- Verovatno ti se neće obistiniti sada - kazao je Zola.

- Nema veze, evo - kazala je Anita.

- Ubola je u ova tri oka, sve je u tvojoj glavi i mozgu - kazao je Zola.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:20 Zola pokazao Derventu