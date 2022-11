"BILAL NE MOŽE DUŽE OD 2 MINUTA"! Maja Marinković progovorila o s*ksu sa Brajlovićem, on ODMAH ZAPRETIO pred svima! (VIDEO)

Maji Marinković progovorila je o intimi sa Bilalom Brajloviće, a on joj zapretio pred svima.

- Kada se već žališ svima kako si nezadovoljna u odnosu sa Bilalom i kako on ne može duže od dva minuta, zašto se ne smuvaš sa Zolom, on može celu noć - glasilo je pitanje.

- Ja to jesam rekla i treba da se radi na tome da se popravi. Ja sam to rekla njemu i ovde u besu. To je činjenično stanje koje se popravilo. Mislim da je imao preveliku strast - rekla je Maja.

- Ne, nego si ti nezasita. A kum - dobacio je Miljan.

- Da svaki par tako priča u vezi, do prevara u brakovima i vezama ne bi dolazilo. Ti (Ivan) treba da skačeš na neke druge teme, pusti me da završim. Ja sam mu rekla šta meni smeta, situacija se popravila i biće sve bolje i bolje

- Kad priča takve stvari, ne kad je ljuta, nego priča Mikici i Mikiju. To nije istina tako - rekao je Bilal.

- Sa kumom sam pričala o tome. Ja jesam luda, ali sam najiskrenija - nasmejala se Maja.

- Neću da pričam neke stvari zbog nje. Ako hoće da me kanali u nekim stvarima, nek me kanali, a ako nastavi ovako, spavaću ovde sa drugim curama - rekao je Brajlović.

- Sve je počelo od kako su se njih dvoje smuvali i tu smo se zbližili Maja i ja. Pokretač gluposti, moj omiljeni Miljan se sprda. Ispričao je u hotelu definiciju od Maji, eto, zgotivio sam je. Pre svega je dobar čovek - rekao je Sauer.

