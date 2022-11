"IDEŠ OVDE U 2 TRENERKE SA RUPAMA, NE PLAŠIM TE SE!" Adam Labunski suočio se sa Ćertićem, mesecima ga PROGANJA, sad mu ZAPRETIO!

Učesnik rijalitija Adam Labunski iznervirao se zbog Uroša Ćertića koji mu otpočetka pravi problem u "Zadruzi 6".

Uroš je Adamu uništavao stvari, čupao ga, a sada mu se Labunski obratio pred svima za Crnim stolom.

foto: Printscreen/Zadruga

Kako Adam kaže, Ćertić ga mesecima proganja, ali ga se ne plaši.

- Rekao bih samo jedno, mesecima me proganjaš, to što sam se povukao ne znači da sam se uplašio. Imaš dve trenerke, sa ovolikim rupama, samo smrdiš ovde. Ne plašim te se uopšte, plašim se sebe šta mogu da napravim. Ne daj Bože da me ovde ljudi vide u mom izdanju... Ljude boli što sam drugačiji, a njega najvše. Pošto neće da me ostavi na miru, moraću karte nove da otvorim. Daću ti minut samo a onda ćeš biti u nokdaunu. Sa klošarma ne želim da imam posla. Ne pričam ništa ali sve vidim... Nominovaću Zolu, hvala - rekao je Adam.

Kurir.rs