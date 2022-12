ZVEZDAN SLAVNIĆ SVE BLIŽI SA KRŠNOM CRNOGORKOM! Ne odvajaju se ni trena, ŽENA MU NIJE NI NA PAMETI! Njihov odnos GLAVNA TEMA

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić spremili su se za spavanje i ušuškali se u krevete, a onda su započeli još jedno maratonsko šaputanje koje praktikuju svaki dan.

Njih dvoje provode svaki dan po ceo dan zajedno, ali im to ne ubija teme za razgovor, pa deluje kao da iz dana u dan imaju sve više tema i želje da pričaju.

foto: Printscreen Zadruga

Ovaj odnos privlači veliku pažnju zadrugara, a da li će oni preći granicu prijateljstva, ostaje da vidimo.

Podsetimo, odnos zadrugara Zvezdana Slavnić i dalje ne zna da ga je vanbračna supruga Ana, ostavila javno.

Inače, Zvezdan Slavnić se pre par dana pravdao svojoj supruzi zbog odnosa sa cimerkom Anđelom Đuričić.

- Zaista je prijateljski odnos. Ne znam ko na to kako gleda, ali sam juče od reakcije žirija sklopio neke kockice, video sam kako to izgleda. Žiri je bio realan. Anđela je patrihalano vaspitana, razlikuje se od mnogih devojaka. Stariji sam dvedeset dve godine od nje, samo želim da joj pomognem. Moja žena, Ana, ne treba da se nervira zbog toga. Spajali su me sa Aleks i Majom, a nismo više od par rečenica progovorili. Žao mi je ako je napolju hajka velika. Ljubavi, nemoj da se nerviraš, volim te. Ja ću nastaviti da se družim sa Anđelom, na nama je da pokažemo da ne postoji ništa među nama. Znam da mnogi žele da se desi nešto među nama, ali ovo što sam rekao je jedina istina- objašnjavao je Zvezdan.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji