DOK CAR ČUPA KOSU SA GLAVE, MAJA SE MOLI DA JE TRUDNA! Evo šta o tome misli starletina najbolja drugarica, Ajfonka ZGROŽENA

Filip Car je danima kao na iglama jer njegovoj bivšoj devojci sa kojom ima nezaštićene se*sualne odnose, Maji Marinković, kasni ciklus. Dok Car čupa kosu sa glave i željno iščekuje da ga Maja obraduje vestima da nije trudna, ona se nada da će se konačno ostvariti u ulozi majke.

Tim povodom se oglasila njena najbolja drugarica Tijana Ajfon koja je prokomentarisala Majin potencijalni izlazak iz rijalitija sa stomakom do zuba.

Tijana je stava da Maja njije dovoljno zrela da se ostvari u ulozi majke i smatra da su njih dvoje loša kombinacija. Svojoj najboljoj drugarici želi da osnuje porodicu sa nekim ko će umeti da je ceni i voli, a smatra da to zasigurno nije i nikad neće biti Filip.

Vidite ovako, Maja je moja drugarica i želim joj sve sto želim i sebi. Smatram da njoj to sad ne treba, da nije dovoljno zrela za dete i da to treba da uradi sa nekim ko će je voleti kao Boga i gledati kao Boginju, a to sigurno nije Filip. To što se ona nada to joj je trenutno u glavi, ona nije ni svesna šta znači dete, koja je to obaveza i odricanje. Tako da se iskreno nadam da su joj se hormoni poremetili zbog okolnosti - rekla je Tijana.

On je u rehabu gde on i Maja borave već nedeljama, i gde je potencijalno dete i začeto, izjavio da bi se obesio ukoliko bi saznao da je Marinkovićeva u drugom stanju. Tijanu je njegova izjava zgrozila i nije imala reči hvale za njega.

- Što se tiče Cara, da li treba da komentarišem tako monstuoznu izjavu? Mislim da ne! Znao je šta radi, ali opet kažem nadam se da nije, jer je Filip poslednja osoba koja treba da bdue otac njenog deteta - rekla je Tijana.

Smatra da se Maja svojim trčanjem za Carem, koji je izričitog stava da je ni u ludilu neće priznati za devojku ne ponižava, jer veruje da je u ljubavi sve dozvoljeno, ali ipak smatra da Marinkvoićeva mnogo greši u tom odnosu i da on nije čovek sa kojim treba da gradi život.

- U ljubavi nema poniženja, kad voliš sve je dozvoljeno, samo što je ona na televiziji 24 sata i imamo priliku da gledamo, kad drugi to rade ne vidimo, a itekako se dešava. Ja ću nju podržati u svemu, ali ovo sa Filipom ne mogu. Smatram da mnogo greši i da zaslužuje boljeg čoveka sa kojim će da gradi život. On nije za to - rekla je Tijana.

