"TAKVE JEDEM ZA DORUČAK" Moka Slavnić BRUTALNO o bivšoj snajki, zapretio joj da ako progovori da je HIČKOK mala maca za njega!

Zoran Moka Slavnić, proslavljeni košarkaš i otac Zvezdana Slavnića, koji je u Zadruzi prevario nevenčanu suprugu Anu Ćurčić sa dosta mlađom Novljankom Anđelom Đuričić, progovorio o je o bivšoj snajki, koja je ušla u Belu kuću.

"Prija mi da me zovu oca Zvezdana, digao mi je popularnost. A to znači da nema novih idola i da nisam riknuo", rekao je Slavnić na početku razgovara sa Jovanom Jeremić.

"Ponosam sam na Zvezdana 99 posto, jedino što će dobiti po g*zi jeste što nije transparentno rekao Anđeli da li mu se sviđa ili ne sviđa. Ubeđen sam da je voli. Ono što mi je zasmetao jeste što pričaju da je prevario ženu. To je klasičan primer kad se dvoje rastanu, jer on nije poljubac dao dok nije rekao da je ostavio Anu. Naravno, loš je momenat. Emocija ne bira vreme, milioni se razvode, nema tu odgovornosti", rekao je Moka, pa progovorio o odnosu sa bivšom snajkom.

"Više ne postojimo jedno za drugo otkako je ona rekla da on ne postoji za nju. Ona je to rekla, takve ja jedem za doručak. Pošto je ona bivša žena Zvezdana ja sam tu pažljiv. Prema svim Zvezdanovim bivšim sam pažljiv, taman posla da nešto uradim, pre bih se ubio. Plakali smo zajedno, molilo sam je da sačekamo da vidimo, a poštujem njenu volju. Ali te pretnje šta će da bude pitaj me da vidiš da je Hičkok malo za mene", rekao je bivši košarkaš.

"Ja sam malo z**jebam. Sve što je vezano za njeno ime neću reći. Sreća njena što zadrugari ne znaju šta je govorila. Ogadila ih je do krvi, to je ego, osveta. Ona ima sreće što Zvezdan ima veliko srce pa će sve smiriti. Sitna je ona riba da bi uništila Zvezdana. Šta da ja uđem u Zadrugu", besan je Moka.

"Istina je da Ana brine o mojoj bivšoj ženi. To je fantastično, pričali smo o tome sa. Može da joj do groba bude zahvalen, a ako nema emocije ne možeš dalje. Mesto je odredilo da to bude ludački interesantno. Znala je gde ide, nije otišao u crkvu, nego u zmijarnik", objasnio je Moka, pa se zapitao što nije ona raskinula sa njim.

Moka je rekao da je su ona i njen sin bili zajedno od 2011, a da je za to vreme on bio u zatvoru sedam i po godina. Otkrio je i da ga je posećivala dok je bio u zatvoru u Švajcarskoj.

"Ja sam naduvan od nje strašno, rekla je da sam super kao sportista, a da sam nula kao čovek. A ja ćutim, sve je rečeno, ali ću želeti celog života da on bude srećan i zdrav", rekao je Moka koji je otkrio zašto nije pričao sa sinom dugo godina.

"Nije želeo takvog oca, jer sam ga kritikovao, razvaljivao sam ga. To je bila najsnažija ljubav oca i sina. Bio sam ponosan kad je krenuo da se zabavlja sa Pajčinovom", ispričao je Slavnić.

