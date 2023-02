MILANOVOJ MAJCI POZLILO POSLE PRIČA DA JE POGINUO! Voditelj se iz Budve oglasio za Kurir: Te priče su JEZIVE!

Majci Milana Miloševića pozlilo je nakon što je saznala da se pojavila vest da Zvezdan Slavnić sumnja da je Milošević poginuo.

foto: Printscreen

Kako saznajemo, Milanova majka je to saznala od komšinice a onda pozvala sina i uverila se da je sve u redu.

foto: Printscreen YouTube

Pozvali smo Milana da prokomentariše celu situaciju.

- Takve priče su jezive. Mnoge javne ličnosti su prošle kroz to, te laži svakoga mogu da ubiju. Hvala Bogu živ sam, zdrav sam, evo me u Budvi sam odmaram, ne zanimaju me gluposti - rekao je Milan za "Kurir".

foto: Printscreen Zadruga

Podsetimo, kako zadrugari nemaju informacije iz spoljnog sveta, pojavila su se nagađanja zašto Milan više nije jedan od domaćina "Zadruge". Zvezdan je pokušao da sazna informaciju od svoje bivše supruge Ane, koja je nedavno ušla u rijaliti. On je nju pitao da li je moguće da je Milan poginuo, ali odgovor nije dobio.

Kurir.rs/S.B.

