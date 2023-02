SPAVAŠ JOJ SA MUŽEM, A OBRAĆAŠ JOJ SE SA "VI": Zadrugarka raskrinkala LJUBAVNICU Anđelu, sve joj sasula u LICE! ZANEMELI SVI

Zadrugari su dobili priliku da komentarišu ljubavni trougao i da kažu svoje mišljenje o Anđeli Đuričić, Ani Ćurčić i Zvezdanu Slavniću, a Sanja Grujić je bila direktna i osudila mladu Novljanku.

- Mislim da postoji ogromna razlika između Anđele i Ane, ne može da se poredi 30 godina drugarstva i 14 dana veze. Ana odlično poznaje i Zvezdanovu i sreću i nesreću. Anđela se zaljubila da li je stvarno ili ne neću da se mešam. Ona je kontradiktorna obraća se Ani sa Vi, a legla si u krevet sa njenim mužem. Zauzeti muškarci ne postoje za nju, a uz muškarca je koji je stariji od nje 20 i nešto godina i oženjen je. Njeno ponašanje je isto i prošle godine i ove samo tada ljudi nisu uvideli. Anđelin ponos i njeno dostojanstvo ne postoje ovde, jer Ana i Zvezdan će se pomiriti, ipak su proveli ceo svoj život. Anina bol ne može da se meri ni sa čim, ali vremenom će mu oprostiti.

-To što je ranije bilo to su bile avanture jer Ana za njih nije saznala jer deluje kao jako oštroumna žena. Uradio je šta je uradio, to što je seo između njih znači da još varira šta će da uradi. Mislim da mu je Anđela poslužila da proživi svoju drugu mladost, pogubio je konce. Ana je trebala ranije da uđe da ga vrati da ne uradi ovo i da ga osvesti. Zvezdanu sam rekla da se pazi ljudi koji ga tapšu po ramenu, kada bi ti svi pričali kao ja ne bi išao sve dublje i dublje. Posle Zadrugovizije se već znalo da će biti zajedno, a ko ti kaže loše za Anu ne želi ti dobro - ispričala je Sanja.

