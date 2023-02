VELIKA ISPOVEST ZVEZDANA SLAVNIĆA: Otkrio sve što mu je na DUŠU, koju više voli - ženu ili ljubavicu...

Drvo mudrosti pozvalo je Zvezdana Slavnića kako bi prvi put otvorio dušu nakon ulaska njegove nevenčane supruge Ane Ćurčić i prekidu odnosa sa ljubavnicom Anđelom Đuričić.

- Kako si? - upitalo je Drvo. - Teško je to objasniti. Sve bolje i bolje - kazao je Zvezdan.

- Kakva su tvoja osećanja? - upitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Teško pitanje. Raštrkana po dvorištu - rekao je Zvezdan.

- Šta te muči? - upitalo je Drvo.

- Ana. Gledam je svaki dan tužnu, teško mi je kad vidim da je jako rastrzana zbog onoga što sam uradio - kazao je Zvezdan.

- Kako se osećaš nekoliko dana nakon njenog ulaska? - upitalo je Drvo. - Curi mi srce i duša. Vidim šta sam uradio - rekao je Zvezdan.

- Šta je sa Anđelom? - upitalo je Drvo.

- Dogovorili smo se da sve stopiramo sve ovo dok ne izađemo, trenutno mi je Ana fokus, jer je jako loše - rekao je Zvezdan.

- Kakva su tvoja osećanja? - upitalo je Drvo. - Stopirana su mi osećanja, nakon Aninog ulaska - rekao je Zvezdan.

- Kako se osećanja stopiraju? Osećaš li nešto prema Anđeli, ili ne? - upitalo je Drvo.

foto: Nenad Kostić, ATAImages, Printscreen

- Osećam, ali sam stopirao sve zbog Ane. Ne znam kako da objasnim kako se osećam i kako se osećanja stopiraju, ali je tako - odgovorio je Zvezdabn.

- Kako se osećaš posle svega, kada razgovaraš sa Anom? - upitalo je Drvo.

- Prijatno. Koliko mi prija, toliko me i boli. Kada sam noćas krenuo da je zagrlim, ona je rekla da je sve to boli. Rekla mi je da joj dam vremena za sve to. Fali mi, sve mi se pomešalo. Prija mi, a srce me boli kad je vidim ovakvu. Ne bih joj prilazio, ali ipak želi, ne znam šta je u mojoj glavi. Neću praviti gluposti, pa se nadam da će ići ka boljem - istakao je Zvezdan.

- Zvezdane, zameraš li Ani na nečemu? - upitalo je Drvo. - Ne, šta ja mogu njoj da zamerim - rekao je Zvezdan. - A Anđeli? - upitalo je Drvo. - Naravno da ne - rekao je Zvezdan.

- Kako planiraš dalje da se nosiš sa situacojom? - upitalo je Drvo. - Ana mi je fokus. Anđela mora da sačeka, ako je već tolika ljubav, onda će me čekati - rekao je Zvezdan.

- Misliš li da je to fer prema Anđeli? - upitalo je Drvo. - Tako je, ne znam da li je fer. Ana i Anđela ne mogu da se uporede. Ana je bila uz mene čitav život. Možda je bilo potrebno da kažem da neće ničega biti sa Anđelom, ali ja ne vidim da ću se pomiriti sa Anom, zato ne vidim da nisam fer prema Anđeli - odgovorio je Zvezdan.

- Zadrugari misle da sediš na sve stolice - rekao je Zvezdan. - To je njihova stvar. Ne mislim da ću se pomiriti da Anom, tu sam joj kao prijatelj, koji ju je jako povredio. Anđela sve to zna. Anđela nije moj plan b, samo želim da Ana bude okej i da sve priđe kako treba - rekao je Zvezdan.

kurir.rs

Bonus video:

03:39 ANA JE UŠLA ZBOG OSVETE I KINTE! Moka osuo po Zvezdanovoj bivšoj: Davala mi je komplimente, a sada kaže da sam NULA OD ČOVEKA