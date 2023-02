"ANA IMA DEBEO RAZLOG DA SE NE POMIRI SA ZVEZDANOM" Drugarica Zvezdanove bivše zgrožena njenom odlukom: Šta radi, izmanipulisati?!

Jovana Šmizla, prijateljica zadrugarke Ane Ćurčić, koju je Zvezdan Slavnić javno prevario sa 22 godine mlađom Novljankom Anđelom Đuričić, prokomentarisala je njihov odnos u rijalitiju, kao i odnos u kojem su bili pre rijalitija.

Naime, Šmizla je pojasnila na šta je Ana mislila kada je tokom svađe rekla:

- To si radio i kod kuće - dok je Zvezdan besno odgovorio:

- 'Ajde, budi i cinkara!

- To je ono što sam ja rekla. Ti se plašiš čoveka, sve ti je to uradio, svi te molimo da iskuliraš to ili da budeš dostojanstvena, što znaš da nećeš uspeti, jer ćete izmanipulisati. Da li bi ti ušla? Ona zna da ima debeo razlog da se ne pomiri sa njim, zna ona koji, šta radiš onda? - rekla je Šmizla.

- Je l' zato rekla: "Ovde ne možeš da me ućutkaš, kao što si mogao kod kuće"? - upitala je voditeljka.

- Da - rekla je Šmizla u emisiji "Pitam za druga".

