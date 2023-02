TO JE BIO POGLED NJEGOVE PATNJE KAO KAD JE KSENIJA BILA ŽIVA Ana progovorila o odnosu sa Zvezdanom, pa otkrila ko je ČUVA NAPOLJU

Haos Zvezdana Slavića i Ane Ćurčić već danima traje, a sukobi neretko eskaliraju do te mere da obezbeđenje mora da reaguje, ali bez obzira na turbulencije u odnosu, njih dvoje svaki sukob uspevaju da reše mirnim putem

Ovog puta Ana Ćurčić sedela je sa zadrugarima i prepričavala haos koji je do jutarnjih časova imala sa Zvezdanom Slavnićem, a onda je u jednom trenutku spomenula i Kseniju Pajčin.

- Ja sam otišla u krevet, došla Miljana i ja sam pukla, deca su mi u glavi i što su rekli da ne ulazim, ćerka mi je u glavi. Toliko me je puklo. Spustila sam Miljani u krilo, da me ne gledaju i on je došao, rekla sam da se skloni od mene. Slagaću, ali nešto sam rekla, uvredila sam ga. Tu je krenulo, ne znam da ti pričam, ali ono kad uđe u crveno. Sve vreme je to trajalo u dnevnoj sobi, pola se ne sećam šta smo pričali. Kako sam ja došla da mu uništim život, to je bilo to i što sam ušla. Njemu je to što sam ja ušla, mislim da ga je tek sad stiglo. On meni sad nešto kaže, a moje srce i duša mi ne daju da prećutim, a kad kažem krene još intezivnije. Kako ja neću spavati i da će on mene za tri dana na kapiju, što je sve čista nemoć. Njemu je moj boravak ovde u njegovoj glavi kao moje preživljavanje svega. Ja sam mu rekla da mangupi to ne rade i da ima pozdrave od mog prvog momka, stavila mu do znanja da me on čuva - govorila je Ana.

- A svi ćute? - pitala je Zorica.

- Svi. Ja sam rekla: "P*čke jedne". Dolazili su u pušionicu, Matora je sa njim pričala, Car je bio tu, Mikica. Rekli su mu da pravi sebi još gore, da ne treba tako da radi i da me razume, sve je rekao realno. Ja ne mogu da kažem da li je bilo pre ovoga, kad sam rekla: "Mogu da budem sa kim hoću, vole me i poštuju, možda se i pomirim sa njim". Onda se on ućutao, nabio kapoljaču. On je tu seo i kad je imao kapuljaču, on je mene u jednom momentu pogledao, taj pogled je pogled njegova patnje kad je Ksenija bila živa. Znaš koliko je to bio iskren pogled, to je Zvezdan kojeg volim. Plakao je on, plakala sam ja baš puno. On se baš rasuo i mislim da ono plakanje kad sam došla i ovo sad nema veze sa životom. Sa ćebetom je bilo iskreno, ali ovo mu je plakala duša, baš mu je duša plakala. Ja mu želim sve najlepše, da li žele da bude sa njom, da bude srećan, ja njemu samo želim sreću. To je on, ali njega je život sj*bao. Možda je sve ovo način da jedno drugo prebolimo - nastavila je Ana da priča kroz suze. On meni nije pričao ljubavno, nego kao bratu svom iscepan - nastavila je Ana.

