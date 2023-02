"ANA IMA STOKHOLMSKI SINDROM, I DALJE VOLI SVOG ZLOSTAVLJAČA" Kristina Spalević otkriva detalje DRUŽENJA sa Zvezdanovom bivšom!

Rijaliti format Zadruga, iznedrio je mnoge ljubavi, a samo neke od njih doživele su uspeh i krunisane su brakom.

Kristina Spalević, bivša zadrugarka, svoju bajku u kojoj danas uživa, započela je upravo na velelepnom imanju u Šimanovcima, kada je upoznala tada zauzetog Kristijana Golubovića. Nakon izlaska iz rijalitija, nastavili su svoju ljubav, odoleli svim pritiscima i napadima, te su nedavno postali i ponosni roditelji dečaka Konstantina.

U šestoj sezoni, više puta, njihova ljubavna priča, poredila se sa trenutnim dešavanjima između Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, koja je ''uništila'' brak sa Anom Ćurčić, koja se trenutno, takođe nalazi u Beloj kući i aktuelni je učesnik Zadruge.

Kristina Spalević za Kurir, govori o prvom mesecima majčinstva, ljubavi sa Kristijanom, ali i odgovara svima koji je spajaju sa temom ljubavnog trougla koji već neko vreme intrigira javnost.

Ponosna mama je otkrila kako se oseća u novoj, najlepšoj ulozi u životu, ali i priznala kako se Kristijan snalazi sa bebom i novim obavezama.

- Biti mama je predivan osećaj i samo neko ko to doživi, može da razume. Ne može da se opiše rečima, istina je da se ceo život menja iz korena. Fokus ide samo na dete, sve ostalo je manje bitno i važno, samo je on prioritet, njegova sreća, njegova hrana, njegov osmeh... Do skoro bih sedela sa telefonom u ruci i tražila garderobu za sebe, a sada tražim za njega, sada je to primarno - namsejala se Kristina i nastavila:

- Navela bih možda da se oseća taj manjak slobode, jer sam ja neko ko mnogo voli da šeta, neko sam ko može da pešači po 10-15 kilometara bez problema, čak sam i u trudnoći tako radila a ono što je atipično, ni noge mi nisu natekle. Trenutno smo malo više u kući, ali kad prođe tih prvih 40 dana, više ćemo se kretati, taman da se i prolepša vreme. Malo se poslednjih dana mučimo oko grčića, pa malo brinem... Jeste mi prvo dete, ali nije i prvo iskustvo jer sam ja braću odgajila, ali kada čujete da dete plače, a ne možete da mu pomognete, osećate se bespomoćno. Sve u svemu, sve su to slatke muke. Kristijan mi maksimalno pomaže, uvek je tu. Iznenadila sam se koliko ima tolerancije i koliko se beba najčešće kod njega i umiri, pa me često zeza: ''Ja sam za njega streptomicin, jedino ja mogu da ga smirim''. Često ga i hrani i presvlači, mnogo mi znači njegova pomoć - govori Kristina.

Na temu poređenja njihove ljubavne priče sa gorućom temom u Zadruzi i haosu Zvezdana Slavnića koji je javno prevario nevenčanu suprugu Anu Ćurčić, Spalevićeva bez zadrške govori i otkriva nepoznate detalje njihovog poznanstva, ali i kontakta pre nego što je Ana postala aktuelni učesnik šeste sezone.

- To je jako interesantno. Naša priča može samo da se poredi po delu, tačnije nedelu mene i Kristijana i ni po čemu više! Nema nikakve sličnosti, jer je ljubav između mene i Krstijana bila obostrana. To što je Kristijan rekao da bi možda neke stvari bile drugačije da je njegova bivša supruga ušla, ne smatram da je tako jer smo se mi mnogo zavoleli i svi smo svedoci da nije mogao da se izbori sa osećanjima. Ali dobro, oprostićemo mu - nasmejala se i nastavila:

- Kristijan nikada ne bi dozvolio, a ni ja, da ga neko gazi i pljuje. Iako je loše delo učinjeno, svako je odgovoran za svoj brak. Kristijan je trebao da bude veran Ivani, kao što je i Zvezdan trebao Ani, ali na kraju uvek neko drugi bude okidač. Ako nekoga voliš svim srcem, ako si zadovoljan i srećan, nikada tako nešto nećeš uraditi. Još jedna razlika možda je u tome što je Zvezdan ustao i odmah rekao da ostavlja Anu, što Kristijan nije u prvom mahu i to je jedina stvar zbog koje se on kaje - zaključila je Kristina.

Kristina je za Kurir priznala da je bila u kontaktu sa Anom Ćurčić dok je Kristijan bio u Zadruzi, i da joj se učinila kao super osoba.

- Sve je počelo kada je pozvala naš restoran za hranu povodom Zvezdanovog rođendana, a kasnije smo pričale na razne teme. Tada mi je rekla da se loše oseća jer vidi neke stvari koje joj se ne dopadaju, da je nešto uočila u odnosu Zvezdana i Aleksandre. Ja sam je malo tešila, jer su meni stvarno iz njene priče baš delovali blisko, znam da su i ortaci još iz školskih dana. Stvarno nisam mislila da do svega ovoga može da dođe. Tešila sam je, ali i ona mene dok je Kristijan bio tamo. Kada smo pričale i kada je spomenula Aleksandru, rekla sam, da je vidim odmah bih joj nešto nabila u lice jer me je vređala i prozivala. Nisam je nikada uzimala u usta i nikada je nisam dirala. Tada me je Ana savetovala da to nikad ne treba da radim, da ne daj Bože, i da se desi nešto, moramo biti dostojanstvene, da nam te žene ništa nisu krive. Samim tim sam u šoku što se ovako ponaša prema Anđeli - izjavila je Spalevićeva kojoj deluje da Ana i dalje voli "svog zlostavljača" kojem će se vratiti:

- Ana je za par dana promenila stil ''od sjaja do očaja''. Zvezdana tu nešto ne bih mnogo ni komentarisala, to je poslednji muškarac na planeti sa kojim bih ja mogla da budem jer tu vidim elemente bivšeg momka koji je imao psihopatske postupke. Deluje mi kao da će da se pomire, kao da je u pitanju "Stokholmski sindrom", prosto nemam drugo objašnjenje. Ne dopada mi se što stalno napada Anđelu, postaje degutantno. Ispada da su nju sada izdigli daleko iznad sebe. Da sam ja u njenoj situaciji i da se neko tako ona ponaša prema meni, pa i on, da se oni zajedno teše a na meni istresaju. Ne bi to tako moglo, došlo bi i do fizičkog kontakta - zaključila je Kristina.

