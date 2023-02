MATORU ČEKA PRAVI PAKAO POSLE RIJALITIJA! Bivša zadrugarka presavila tabak, tuži Jovanu, evo i zašto

Marina Popović je napustila "Zadrugu 6", pa otkrila da je zbog teških uvreda i kleveta odlučila da sudski goni svoju bivšu cimerku Jovanu Tomić Matoru. Naime, Marina je odlučila da presavije tabak i tuži Matoru.

- Ona je ustala za crnim stolom i napala me da sam prevarila firmu, a sve je bilo nakon priče Nenada Macanovića Bebice, koji je rekao da zna svašta nešto o meni. Znači, prvo je na mene udario Bebica, koji je rekao da neke stvari zna o meni preko novin, a Matora se upecala i je izvređala me najstrašnije, iznela niz neistina, zbog čega će da je sačeka tužba kad izađe, nije joj to trebalo. Čeka je pakao - rekla je Marina.

foto: Nenad Kostić

Kako ti izgleda situacija između Anđele i Zvezdana, da li se nešto ovako moglo očekivati?

- Zvezdana sam u startu uzela s rezervom, on je dobar čovek, ali bilo mi je čudno što je sa svima hteo da bude dobar jer je to nemoguće. Znali smo da je imao partnerku napolju, ali moje mišljenje je da je on već imao zahladnele odnose sa suprugom pre nego je ušao u rijaliti. Nije preko znoći uradio šta je uradio, kako i je izgledalo. Čovek se zaljubio, Andela Đuričić u njega takođe. Njemu imponuje što je ona s njim, a njoj treba neko stabilan, ko će da je štiti, da vodi celu priču, da joj priča šta može, šta ne može. E sad dolazimo do situacija kad je on malo preterao u svemu. Zvezdan i kad se svađa, sve radi javno, a ona kalkuliše, ćuti, pravi situaciju idealnom, nije zadovoljna njim u nekim situacijama, ali trpi. Anđela se sad malo razočarala, ušla je Ana, ko zna šta će se sve dešavati.

Šta je s Aleksandrom Nikolić, da li je moguće da bude sa Zvezdanom?

Da je Aleks bila malo popustljivija na početku, kad su bile one varnice između njih, da je bila bliža s njim, Zvezdan bi završio s njom, ne bi ni pogledao Anđelu. On se već bio malo opustio, međutim, kad je Ana ušla, sve je puklo ko iz vedra neba. Pokušaće on sa Aleks, kao što i pokušava, pa videćemo.

foto: Pritnscreen

Je l' misliš da si iskoristila "Zadrugu" na pravi način?

- Nisam iskoristila "Zadrugu" uopšte jer sam mislila da ću moći da iskoristim intelekt i predstavim svoju profesiju, međutim, nisam imala s kim. Ne mogu sa Zoricom Marković i Lepim Mićom da pričam o kontroli prihoda, a omladinu to ne zanima, oni su došli tamo da se zabavljaju.

S Marijom Kulić si našla zajednički jezik, na iznenađenje svih?

Marija Kulić mi je top, ona lice kaže kakva je situacija, ne iza leđa. Zato sam zavolela njenu Miljanu jer je najiskrenija osoba tamo, međutim, njeni momci su sve samo ne iskreni. Lazaru Čoliću Zoli će puknuti film ako Bebica nastavi da urniše Miljanu. Bebica je nedefinisan, doručak i kafu koju je spremao i nosio Miljani sad nosi Slađi Lazić. Da li je to ispunjavanje vremena ili sad tera inat Kulićki, ne znam. On se trudi da vrati Miljanu, ali teško. Marija ga čuva na klupi za rezervu kad Miksi ostane sama jer smatra da je on najbolji izbor za njihovu porodicu. Ona ceni odanost, a on je zaista odan - zaključuje Popovićka.

Zorica Marković me ugasila Marina Popović se osvrnula na odnos sa Zoricom Marković, koja, prema njenom mišljenju, igra rijaliti. Naime, Marina tvrdi da bi, ako ikad ponovo uđe, sve drugačije uradila, baš zbog neraščišćenih odnosa sa Zoricom. foto: Printscreen Zadruga - Ona me, bukvalno, ugasila. Nakon prve svađe s Markovićkom nije me bilo nigde. Nisam se baš snašla, iskusnija je od mene, sad bih, kad bih ušla, znala kako i šta. Volela bih da dobijem zadatak da napravim igru istina ili laž. Zorica savršeno preokrene i nafiluje priču, zato bih najviše radila tu emisiju, gde bih pokazala klip i rekla: "Evo vidiš da lažeš, nije tako." Imala je na mene pik od samog početka, smetala sam joj, ne znam zbog čega. Prosto joj nisam legla - rekla je Marina.

Najveći lažovi su Sofija Una i Miljana Popović Marina Popović je među poslednjim zadrugarkama koja je napustila rijaliti, pa je rekla ko su, prema njenom mišljenju, najneiskrenije učesnice i naglasila da tu pobedu nije odnela jedna, već dve žene. foto: Printscreen RED tv - Najveći lažovi su osobe koje su slagale šta su stigle u rijalitiju. Sofija i Miljana Popović, to je strašno šta te devojke rade i čime se služe. One su same sebe izgubile u lažima, ne znaju s kim su dobre, a s kim nisu, šta su kome rekle, šta nisu, to je zaista neviđeno - rekla je Popovićka. kurir.rs/S.telegraf/Rijaliti

